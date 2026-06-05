Roberto Sánchez reafirma postura sobre una nueva constitución y la Asamblea Constituyente: "Nosotros estamos convencidos"

05/06/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

A dos días de llevarse a cabo la segunda vuelta, el candidato presidencial por Juntos por el Perú, Roberto Sánchez Palomino, reafirmó su postura partidaria sobre impulsar una Asamblea Constituyente para la lograr una nueva Carta Magna en el país.

En entrevista exclusiva brindada este viernes 5 de junio al programa "Hablemos Claro", el aspirante a llegar a Palacio de Gobierno defendió dicha iniciativa a través del restablecimiento del referéndum, proyecto que impulsará de ser gobierno, a partir de julio próximo.

"El pueblo tiene derecho a recuperar su propios voz en los asuntos públicos"

Durante su visita a los estudios de Exitosa, Roberto Sánchez sostuvo que como parte de su gira proselitista, se encontró con un sentir muy delicado por parte la población más alejada del país, siendo esta, la ausencia del Estado, situación que -según lo vivido- "no trata" con respeto a los peruanos de las zonas más recónditas del Perú.

Bajo este contexto, el candidato presidencial sostuvo que la manera para hacerle frente a esta problemática es la reinstauración de la Asamblea Constituyente para lograr una nueva constitución; no obstante, aseveró que este procedimiento constitucional será de manera democrática.

(Noticia en desarrollo...)