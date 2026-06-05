Roberto Sánchez asegura que Ricardo Belmont y López Chau no le han pedido ministerios: "Hemos tenido conversaciones abiertas"

05/06/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

En diálogo con Exitosa, el candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, señaló que mantiene conversaciones transparentes con diversos actores políticos y académicos, destacando que los acercamientos se han dado sin condicionamientos tanto con Alfonso López Chau y Ricardo Belmont.

Sánchez asegura que no le han solicitado ministerios

El candidato presidencial por Juntos por el Perú indicó que su partido tiene la voluntad de "convocar a las fuerzas parlamentarias" con el fin de consolidar un eventual Gobierno.

En ese sentido, Roberto Sánchez indicó que, al no contar con mayoría parlamentaria ni en la Cámara de Diputados ni de Senadores, ha buscado consenso con los partidos políticos Ahora Nación y Obras.

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