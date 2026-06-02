Murió reconocida vedette y actriz: Adiós a la figura de 'Los Campanelli' y 'Viendo a Biondi'

02/06/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Luto en el mundo del espectáculo tras confirmarse que una reconocida vedette y actriz murió. Colegas y seguidores le dieron el último adiós a la artista referente del teatro y conocida por su actuación en 'Los Campanelli' y 'Viendo a Biondi'.

Vedette y actriz murió a los 90 años: Esto se sabe

El mundo del entretenimiento mostró su pesar por la noticia de la muerte de la conocida actriz y vedette Dora Pietrantueno, conocida como Dorita Burgos. La artista era considerada como una de las figuras más completas y carismáticas de la segunda mitad del siglo XX, cuya presencia iluminó las marquesinas de la calle Corrientes y los hogares de millones a través de la pantalla chica.

De acuerdo al comunicado compartido en X por la Asociación Argentina de Actores (AAA), la vedette perdió la vida a los 90 años y que, aunque hasta el momento no se dieron a conocer las causas de su muerte, se presume que se debió a complicaciones por su avanzada edad.

"Con profundo pesar despedimos a la actriz y vedette Dorita Burgos, histórica figura del teatro de revista, el cine y la televisión argentina. Acompañamos en este doloroso momento a sus familiares, amistades y seres queridos", escribieron en redes sociales sobre la muerte de la exesposa del actor cómico Don Pelele.

Dueña de una extensa trayectoria, dejó una huella imborrable en los escenarios, la pantalla chica y el cine nacional, puesto que trabajó con figuras emblemáticas como Nélida Roca, Ethel Rojo, Juanita Martínez, Norma y Mimí Pons, Susana Brunetti y Maruja Montes. Su popularidad llegó con la comedia precisamente al formar parte de series como 'Los Campanelli' y 'La tuerca'.

Con profundo pesar despedimos a la actriz y vedette Dorita Burgos, histórica figura del teatro de revista, el cine y la televisión argentina. Acompañamos en este doloroso momento a sus familiares, amistades y seres queridos.https://t.co/hw323jUbyZ pic.twitter.com/0dttYVKppu — Asociación Argentina de Actores (@actoresprensa) May 31, 2026

¿Quién fue Dorita Burgos?: Trayectoria artística

Dorita Burgos nació en la ciudad de Buenos Aires el 2 de agosto de 1935 y, a lo largo de su trayectoria, se convirtió en una de las figuras representativas del teatro de revista durante la década del 60.

El brillo de Burgos no se reducía al esplendor de las plumas y las lentejuelas, sino que participó en numerosas producciones teatrales, muchas de ellas junto a su exesposo, Don Pelele. También se presentó en algunos de los teatros más emblemáticos de la calle Corrientes, como el Teatro Maipo, Teatro El Nacional, Teatro Tabarís y el Teatro Cómico.

En la industria del cine y la televisión destacó con producciones como Villa Cariño, Villa Cariño está que arde, El veraneo de los Campanelli, El picnic de los Campanelli y Los caballeros de la cama redonda.

Argentina le dice adiós a Dorita Burgos, destacada vedette y actriz.

Vida personal de la vedette Dorita Burgos

En lo personal, la vida de Dorita Burgos estuvo profundamente ligada al ambiente artístico; estuvo casada con el humorista Don Pelele (Francisco José Pellegrini) y, posteriormente, con el actor Héctor Fuentes.

Es así como el último domingo se confirmó que Dorita Burgos murió a los 90 años. La Asociación Argentina de Actores dedicó un sentido mensaje en redes sociales para darle el último adiós.