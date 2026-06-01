Fatal accidente en Av. Alfonso Ugarte: Motociclista pierde la vida tras impactar contra una camioneta

01/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un fatal accidente de tránsito ocurrido en el cruce de la Av. Alfonso Ugarte con España dejó como saldo la muerte de Smith Quispe Rojas, un ciudadano de 35 años de edad que impactó contra un vehículo cuando pilotaba una moto lineal por la transitada vía.

Motociclista pierde la vida en la Av. Alfonso Ugarte

El hecho se produjo a tempranas horas de la mañana en una de las intersecciones más transitadas del Cercado de Lima, cerca a la estación España del Metropolitano y apenas una cuadra del óvalo Bolognesi.

La víctima viajaba en una motocicleta verde de tipo scooter en dirección de norte a sur, cuando impactó contra el vehículo, conducido por el ciudadano Juan Carlos Jacobo Rojas, que se dirigía en dirección contraria, desde la Plaza Dos de Mayo.

Imágenes grabadas por Exitosa desde el lugar de los hechos demuestran la gravedad de la colisión entre ambos vehículos, que terminaron con severos daños en su estructura producto del impacto.

La moto lineal en que viajaba Quispe Rojas, de placa 19561B, quedó destrozada por completo y partida a la mitad; mientras tanto, su cuerpo sin vida fue expulsado hasta veinte metros del lugar del accidente.

Por otro lado, el vehículo gris de Jacobo Rojas, quien ahora permanece detenido en la comisaría de Alfonso Ugarte por su involucramiento en el accidente, terminó con las lunas destrozadas y daños en su parte frontal izquierda.

Motocicleta de la víctima registraba papeletas

Tras ser aprehendido por las autoridades, Jacobo Rojas indicó que el accidente se produjo a causa de que el motociclista se encontraba transitado por la Av. Alfonso Ugarte con exceso de velocidad.

Tras el hecho, las autoridades acordonaron la escena del accidente para recopilar todos los indicios posibles para conocer a detalle las circunstancias del accidente.

Hasta el momento de este informe, los familiares de la víctimas no han brindado declaraciones a los medios de comunicación. Mientras tanto, las autoridades se encuentran a la espera de conocer la circunstancias del accidente mediante el registro de las cámaras de seguridad.

Cabe destacar que, según pudo constatar Exitosa, la motocicleta que manejaba Quispe Rojas registra varias papeletas en su historial, las cuales habían sido impuestas a otra persona que también conducía el referido vehículo.

Es así que, un trágico accidente en la Avenida Alfonso Ugarte con España dejó un saldo de un fallecido, un joven de 35 años identificado como Smith Quispe Rojas.