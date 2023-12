Adele revela que tiene depresión estacional grave ¿En qué consiste este trastorno?

11/12/2023 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

Adele es una de las cantantes más conocidas mundialmente desde hace muchos años, por ello parece llevar una vida muy cómoda y feliz sin embargo hace poco confesó que padece de depresión estacional grave, el cual es provocado cuando el clima es muy sombrío.

La intérprete de 'Rolling in the deep' brindó una entrevista a The Hollywood Reporter, en la que habló más sobre su condición llamada SAD. "Tengo una depresión estacional muy fuerte, por lo que el clima (en Estados Unidos) es bueno para mí", dijo en un inicio.

Asimismo, habló más acerca de su vida en la ciudad de Los Ángeles, ya que como se sabe, ella es británica y tiene una cultura un poco distinta a la norteamericana.

"A veces es extraño, porque soy muy británica. Debido a que hoy en día es un poco más difícil para mí salir, lo que más me gusta de Los Ángeles es que todos van a las casas de los demás. Me gusta eso". agregó.

¿Adele incursionará en la pantalla grande?

Por otro lado, la cantante británica fue consultada sobre su posible ingreso al cine. Al respecto, dijo que está interesada en un papel, pero que el guionista tendría muchas complicaciones en escribir la historia que ella desea.

"Hay una película que quiero hacer, pero el tipo cuya película sería, no está mentalmente preparado para escribir el guión (...) No te voy a decir nada, sin embargo, lo molesto de vez en cuando por eso, pero todavía no ha llegado a ese punto. Pero ese es el único papel que siempre quiero, porque creo que lo lograría'", sostuvo.

¿Qué es el trastorno SAD?

El trastorno afectivo estacional (SAD) es una forma de depresión recurrente vinculada a cambios estacionales, siendo más común en otoño e invierno. Se caracteriza por síntomas depresivos, como baja energía, tristeza y cambios en el sueño y apetito.

Se atribuye a la falta de luz solar, que afecta los ritmos circadianos y neurotransmisores como la serotonina. La terapia de luz y cambios en el estilo de vida, como el ejercicio regular, son enfoques comunes para mitigar los síntomas. Aunque menos frecuente, algunas personas experimentan SAD en primavera o verano, con patrones opuestos.

Es así que, Adele ha confirmado que parece depresión estacional grave, un trastorno que le provoca cambios de humor por el clima frío que se vive en Los Ángeles durante algunos meses.