Andrew Garfield y Elmo hacen LLORAR a internet tras hablar sobre duelo: "Pienso en mi mamá, la extraño"

Un emotivo momento surgió en la internet recientemente. El actor británico Andrew Garfield fue parte de un episodio del programa infantil 'Plaza Sésamo', en donde conversó con el popular y tierno personaje 'Elmo'. En dicho diálogo, abordaron el tema del duelo, por lo que el artista recordó a su mamá, a quien aseguró extraña mucho.

Durante su participación, el intérprete de Amazing Spiderman conoció al pelirrojo títere, quien tan solo al saludarlo consultó al actor cómo se sentía. Tal pregunta motivo a que Garfield abordara este complejo pero importante tema, dándole un enfoque más apropiado para el público objetivo: los niños.

"Estaba pensando en mi mamá hoy. Sabes, ella murió hace algún tiempo y la extraño mucho", mencionó con cierta pena, por lo que Elmo se disculpó por la pregunta. "No pasa nada. No tienes que pedir disculpa", le respondió.

Tras lo mencionado, el actor hizo una metáfora respecto a la pena por extrañar a un ser querido que ya no está presente físicamente. "La tristeza es una especie de regalo, de alguna forma. Porque significa que realmente amaste a esa persona cuando la extrañas ", reveló muy conmovido.

"Cuando extraño a mi mamá, recuerdo todos los cariños que me daba, todos los abrazos que venían de ella. Y me hace sentir cerca a ella. Estoy feliz de tener todos los recuerdos de mi mamá. La recuerdo porque me hizo muy feliz, puedo celebrarla y extrañarla al mismo tiempo", añadió.