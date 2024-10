Shimabukuro se ratifica sobre traje que Andrés Hurtado le regaló a Dina Boluarte: "Podría ser otros vestidos más"

El exasesor del expresidente Pedro Castillo, Henry Shimabukuro, se ratificó en que Andrés Hurtado, conocido popularmente como 'Chibolín', le regaló un traje amarillo a la presidenta de la República, Dina Boluarte.

En entrevista con ATV, Shimabukuro indicó que, según su informante, 'Chibolín' no habría comprado solo vestidos sino "otras cosas más", las cuales le hizo llegar a la jefa de Estado o "a sus allegados". También, precisó que él no dijo que el conductor de televisión le entregó personalmente el traje a la presidenta.

"Me ratifico porque el informante nos ha dicho que el señor Andrés Hurtado ha comprado no solo vestidos, otras cosas más, y se le ha hecho llegar a la mandataria o a sus allegados. Yo no he dicho en ningún momento de la entrevista que él le ha entregado en sus propias manos", declaró.