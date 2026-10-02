Fallece Ricardo Soulé, fundador de la banda Vox Dei y pionero del rock argentino, a los 76 años

02/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La música argentina se viste de luto luego de confirmarse el fallecimiento de Ricardo Soulé, fundador y líder la banda Vox Dei, a los 76 años. La partida del artista, que también es considerado pionero del género rock en su país, ha generado gran conmoción en su familia, amigos y fans.

Murió Ricardo Soulé, líder y fundador de la banda Vox Dei

El músico y poeta se encontraba internado en un sanatorio de la ciudad de Quilmes. Semanas previas, exactamente el 11 de septiembre, había comunicacdo mediante sus redes sociales que se retiraba temporalmente de los escenarios por motivos de salud y había cancelado sus compromisos profesionales.

"A todos mis amigos, colegas y seguidores que me acompañan siempre con tanto cariño e incondicionalidad y que hicieron de mi música parte de sus vidas durante estos últimos 59 años, quiero contarles que por un tema de salud tengo que hacer un receso en mis presentaciones en vivo y en mis compromisos públicos", escribió.

En este mensaje, el autor de canciones como "Presente" y el cerebro detrás de "La Biblia", el primer álbum doble y conceptual del rock argentino, se había mostrado esperanzado en recuperarse para poder retornar a las presentaciones y había pedido privacidad para atravesar ese momento en compañía de sus seres queridos.

Vale señalar que, hasta el momento no se dieron a conocer las causas del fallecimiento del guitarrista, violinista y cantante. En principio, de acuerdo a información difundida por medios de comunicación argentinos, la familia tiene la intención de realizar el velatorio en la Municipalidad de Quilmes, donde vivió gran parte de su vida.

Ricardo Soulé y los comienzos de Vox Dei

Ricardo Soulé fue uno de los fundadores de Vox Dei, grupo que comenzó su historia en 1967 en Quilmes. La formación original estuvo integrada por él en guitarra y vox, Willy Quiroga en voz y bajo, Rubén Basoalto en batería y Juan Carlos 'Yodi' Godoy en guitarra y voz.

La banda se convirtió en una de las pioneras del rock argentino y en 1970 publicó "Caliente", su primer álbum, luego llegaría el trabjo discográfico que la terminaría de colocar en un lugar central de la historia del rock argentino titulado "La Biblia".

Hoy es un día lúgubre para la música argentino debido a que se confirmó el fallecimiento de Ricardo Soulé, líder y fundador de la banda de rock Vox Dei, a los 76 años. Días atrás había anunciado su retiro temporal de los escenarios y recientemente se encontraba internado en un sanatorio de la ciudad de Quilmes.