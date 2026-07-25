RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Espectáculos
Su representante reveló la razón

Jon Bon Jovi suspendió inesperadamente un concierto en Nueva York por problemas de salud y preocupa a sus fanáticos

El cantante Jon Bon Jovi suspendió su octava presentación en el mítico Madison Square Garden que forma parte de su gira Forever Tour lo que generó preocupación en sus fans que asistieron al recital.

Jon Bon Jovi suspendió concierto en Nueva York por problemas de salud
Jon Bon Jovi suspendió concierto en Nueva York por problemas de salud (Foto: Composición Exitosa)

25/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 25/07/2026

Síguenos en Google News Google News

El mítico cantante Jon Bon Jovi generó gran preocupación en sus fanáticos al finalizar de forma abrupta un reciente concierto que brindó en Nueva York, de acuerdo a lo que reveló, debido a problemas en su salud. Este hecho se contextualiza en medio de su retorno a los escenarios.

Jon Bon Jovi acorta recital por enfermedad en Estados Unidos

Como parte de su gira Forever Tour, el artista de 64 años se presentó en el prestigioso Madison Square Garden para brindar el que sería su octava presentación de las nueve fechas que él había anunciado con entradas totalmente agotadas

Y es que tras cuatro años retirado por una lesión en sus cuerdas vocales, esta vez volvía a realizar lo que mejor sabe hacer: cantar para su público. Sin embargo, la expectativa de su repertorio completo causó impresión en su fanaticada

Resulta que, el intérprete se vio obligado a cancelar su show en pleno directo durante el último jueves, 24 de julio, debido a que los problemas de salud una vez más han llamado a su puerta y solo pudo brindar 90 minutos de su actuación

Bon Jovi notó que no podía continuar cantando en el espectáculo pese a que intentó dar lo mejor de sí mismo. En ese momento, tuvo severas dificultades para interpretar sus clásicos temas que marcaron a toda una generación

Shakira y la emotiva promesa a los niños de Uganda que bailaron con ella en el Mundial 2026
Lee también

Shakira y la emotiva promesa a los niños de Uganda que bailaron con ella en el Mundial 2026

Aún así, frente a dicha situación, quiso tener un detalle con su público para tranquilizar a los asistentes: "No tiren sus boletos, voy a encontrar una solución, ¿de acuerdo? No se preocupen", aseguró antes de retirarse del escenario.

Por ende, prefirió detener la actuación para poder descansar, asegurando que se reprogramará la cita para compensar a los presentes, a pesar de que ya había transcurrido la mayor parte del concierto. 

"Guárdenlos, voy a encontrar la manera de reprogramar el concierto. Voy a tener que bajar el ritmo un rato. Nos vemos pronto, adiós", aseguró el músico ante la intranquilidad de sus fanáticos por el bienestar de Jon Bon Jovi, aunque su cercanía y la contundencia de sus palabras calmaron las ánimos del recinto que no lo dejaba de aplaudir.

Charles Leclerc y Alexandra Saint Mleux estarían esperando su primer bebé tras romántica boda en Mónaco
Lee también

Charles Leclerc y Alexandra Saint Mleux estarían esperando su primer bebé tras romántica boda en Mónaco

¿Cuál fue la razón por la que Jon Bon Jovi canceló su show?

Horas después, un representante del cantante explicó la razón por la que el concierto terminó antes de lo previsto en conversación con la prestigiosa revista People. Al respecto, confirmó que atravesaba una "infección en los senos paranasales", condición que afectó su desempeño durante la presentación.

"Como parte de la residencia de Bon Jovi en el Madison Square Garden, Jon ha dicho en varias ocasiones que ha sido una alegría volver a presentarse con la banda. Próximamente se compartirán nuevas actualizaciones", puntualizó.

Es así como, Jon Bon Jovi tuvo que culminar un concierto antes de tiempo en el Madison Square Garden debido a una infección sinusal que le impedía continuar cantando para sus fanáticos, pero aseguró que reprogramará dicha fecha que forma parte de su gira Forever Tour.

Temas relacionados Concierto infección Jon Bon Jovi Nueva York Salud

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA