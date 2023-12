¡En exclusiva! Ric La Torre revela que estuvo a poco de participar en 'El Gran Chef Famosos', ¿por qué no se dio?

¿Alguna vez has visto un video donde te cuentan noticias de la farándula en 60 segundos? Entonces, tal vez te has topado con el contenido de Ric La Torre. Y es que el influencer peruano ha logrado un gran alcance en los últimos meses debido a la exclusividad de su contenido. A continuación, te contamos en esta nota quién es el tiktoker y la vez en que casi participa de 'El Gran Chef Famosos'.

En diálogo con Claudia Salomé para el podcast 'Te Vi en TikTok', el creador de contenido reveló que la productora 'Rayo en la Botella' se comunicaron con él para estar en la temporada de revancha de su programa culinario. ¿Qué pasó?

"Casi estoy en reality de cocina por poquito"

¿El 'Gran Chef'?

"Si, me llamaron"

¿Y por qué dijiste que no?

"Porque me iba de viaje, iba a estar en el repechaje"

¿Te volverán a llamar, han quedado en algo?

"Me perdí, Ojalá con toda la fe y super bien con la gente"

¿Vemos a Ric La Torre en una quinta temporada de 'El Gran Chef Famosos'?

"Si es que hay una quinta temporada por favor, Ana Roca Rey, todos los chicos, Paulo, bebés ya saben (una llamadita) Sebastián Martins, ya saben"

Serías el segundo tiktoker que entre al reality

"Sería maravilloso, sería lindo, hubiera sido super lindo y me hubiera encantado estar, era algo que yo quería lo desee mucho, llegó en un momento menos indicado, creo que nadie se enteró lo guardé bajo siete llaves"

Si ya te llamaron una vez hay posibilidad de que te vuelvan a llamar la próxima temporada

"Ojalá, estoy deseándolo"

Para quienes no tenían conocimiento, el tiktoker tuvo un viaje a Argentina para uno de los conciertos de la cantante americana Taylor Swift, como era un plan ya cerrado tuvo que rechazar la oferta del programa de cocina.

En esa misma entrevista, el creador de contenido aseguró que hay personajes de la farándula peruana que le han pedido que se baje algunos videos que él subía a su cuenta de TikTok.

"Me han ofrecido no hablar de algún tema [..] De algún romance que no querían que se enteren luego me ofrecieron bajarme videos por plata", dijo sobre este tema.