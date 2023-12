¿Samantha Batallanos fue agredida por la mamá de Jonathan Maicelo? Esta es la impactante revelación de la modelo

Las revelaciones continúan. La modelo Samantha Batallanos denunció a su expareja Jonathan Maicelo por agresión física. Sin embargo, una reciente revelación sobre su trato con la madre del boxeador dejó sorprendidos a muchos usuarios.

La exreina de belleza ha desgarrado a muchos televidentes al contar nuevos episodios de violencia que vivió durante su relación con el boxeador. Como se recuerda, denuncia fue presentada ante la Oficina de Familia de la comisaría de San Isidro el pasado 7 de diciembre, donde mostró evidencias fotográficas de los moretones en su cuerpo.

En conversación con Magaly Medina, Samantha Batallanos no solo reiteró las acusaciones sino que también compartió nuevos detalles impactantes de la violencia que experimentó durante la relación. Dijo que la madre de Maicelo también la agredió psicológicamente, llegando incluso a llevarse sus pertenencias como venganza.

La ex Miss Grand describió episodios de violencia verbal y física por parte de la madre de su expareja, resaltando que Maicelo utilizaba los mismos insultos que su progenitora para atacarla. Además, señaló que esperaba que él la defendiera, pero en su lugar, Maicelo le advertía que la situación empeoraría si respondía.

Cabe mencionar que Batallanos también reveló haber recibido mensajes de otras exparejas del boxeador, quienes afirmaron haber sido víctimas de violencia por parte de él.

Maicelo compartió en sus redes sociales un comunicado donde manifiesta que él "es la víctima y que lo señalado por Batallanos "es un malentendido", ya que fue ella quien le dio constantes arañazos en su rostro dentro del taxi e incluso habría insultado a su madre con fuertes calificativos.

"Manifiesto y reafirmo que nunca he agredido a mi expareja, ni mucho menos la he humillado o maltratado como ella afirma. Como en otras ocasiones me agredió y arañó el rostro, me golpeó y empezó a tildar con calificativos fuertes e hirientes", se lee en el texto subido en Facebook.