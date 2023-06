Paul McCartney revela que lanzará la "última" canción de los Beatles con ayuda de la inteligencia artificial

13/06/2023 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

En una entrevista para BBC, Paul McCartney reveló que ha utilizado inteligencia artificial para finalizar una canción antigua de John Lennon. Según el músico, este tema será la última publicación de los Beatles y estará disponible durante este año.

De acuerdo con el medio británico, se especula que la canción en cuestión podría ser "Now and then", una composición de John creada en 1978. Esta canción se encontraba en una cinta que Yoko Ono entregó a McCartney después del fallecimiento de Lennon y en la que se podía leer la inscripción: "Para Paul".

Las grabaciones de las canciones se realizaron en un radiocasete de baja calidad que capturaba los sonidos emitidos por Lennon mientras tocaba el piano en su apartamento de Nueva York.

Nueva canción gracias a la IA

Gracias a la tecnología de inteligencia artificial, Paul McCartney ha logrado utilizar la voz original de John Lennon, siguiendo los pasos de Peter Jackson, quien utilizó esta misma tecnología para extraer los diálogos de los músicos de Liverpool en el documental imperdible "Get Back".

Paul McCartney relata que la canción en cuestión tenía un estribillo, pero carecía de la mayoría de las estrofas y los arreglos completos. Además, también presentaba un constante "zumbido" que podría haberse originado en la instalación eléctrica del apartamento de John Lennon.

"Él [Jackson] fue capaz de sacar la voz de John de un trozo de casete", explicó McCartney. "Teníamos la voz de John y un piano, y él pudo separarlos con IA. Le dicen a la máquina: 'Esa es la voz. Esto es una guitarra. Quita la guitarra'", dijo.

"Así que, cuando llegamos a hacer lo que será el último disco de los Beatles, era una demo que John tenía [y] fuimos capaces de tomar la voz de John y obtenerla pura a través de esta IA. Entonces podemos mezclar el disco, como lo harías normalmente. Así que te da cierto margen de maniobra", agregó.

Pese a que la inteligencia artificial ha permitido a McCartney grabar esta canción, el músico confesó en la entrevista que hay otros usos de esta tecnología que le generan preocupación.

Aunque no está muy presente en Internet, ha escuchado comentarios sobre pistas en las que John canta una de sus canciones, pero en realidad se trata solo de inteligencia artificial. McCartney admite que esto puede resultar un tanto inquietante, pero también emocionante, ya que representa el futuro. Añade que habrá que esperar y ver a dónde nos lleva este avance tecnológico.

McCartney ha intentado revivir la canción en múltiples ocasiones, pero sin éxito. La última vez fue en 1995, cuando los Beatles estaban grabando la serie Anthology, que recopilaba su carrera musical.

Sin embargo, Paul McCartney revela que la canción no llegó a realizarse debido a la resistencia de George Harrison, quien la describió como "basura". Sin embargo, en 2009 se filtró un CD pirata de la maqueta sin el ruido de fondo. Según informa la BBC, algunos fans de la banda creen que esta grabación no estaba disponible en 1995, lo que sugiere que pudo haber sido robada del apartamento de Lennon después de su fallecimiento.