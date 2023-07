¡Tajante! Daniel Radcliffe descartó participar en la nueva serie de Harry Potter

El actor Daniel Radcliffe, conocido por darle vida a Harry Potter en la exitosa saga cinematográfica escrita por J.K Rowling, descartó ser parte de la nueva serie de HBO Max.

Durante una entrevista con ComicBook.com, el británico fue consultado si, en caso lo llamen, habría la posibilidad de que aparezca, aunque sea como un cameo, a lo que el protagonista del universo mágico fue bastante tajante con su respuesta.

"Tengo entendido que están tratando de comenzar de nuevo y estoy seguro de que quien sea que lo haga querrá dejar su propia impronta en él y probablemente no quiera tener que incluir un cameo mío. Así que definitivamente no estoy buscando aparecer de ninguna manera. Pero les deseo, obviamente, toda la suerte del mundo y estoy muy emocionado de que pasen de manos esa antorcha. Pero no creo que necesiten que yo esté físicamente", sentenció.