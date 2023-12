"Tiene videos íntimos míos": Yailin denuncia que TeKashi la amenaza con publicar sus grabaciones sexuales

26/12/2023 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

'Yailin la más viral' ha sido noticia durante las últimas semanas debido a su fuerte pelea con Tekashi 6ix9ine, por la cual terminó arrestada y posteriormente fue libertada bajo fianza. Sin embargo, ahora la se ha difundido un video donde la rapera acusa a su pareja de intentar difundir los videos íntimos que tendría en su poder.

Hace una semana, Yailin estuvo detenida por varias horas en una corte de Palm Beach, en Florida, por haber agredido y amenazado con un cuchillo a su pareja Tekashi 6ix9ine. 'La más viral' quedó en libertad pagando una fianza de 9 mil dólares y volvió a su la casa que compartía con el rapero.

La policía de Estados Unidos informó que se podrían estar enfrentando a un caso de violencia y chantaje doméstico, pues al momento de la detención, Yailin informó que su pareja había intentado agredirla e incluso envió un audio pidiendo ayuda a sus amigos más cercanos.

Yailkin denuncia a Tekashi por videos íntimos

Recientemente, la historia parece tomar un nuevo giro pues se ha dado a conocer el video del 'bodycam' que tenía el policía que intervino a la dominicana. En el material se ha podido observar que Yailin narra a los policías lo que sucedió poco antes de ser detenida mientras peleaba con su pareja.

"Mi teléfono me lo devolvió, pero me borró todo. Todas mis cosas que yo tenía de él, me lo borró. No las tengo yo. Ya las tiene mi amiga", expresó la ex de Anuel al inicio del clip.

Sin embargo, lo más preocupante es que la 'Chivirica' cuenta que Tekashi tendría una personalidad manipuladora y agresiva, ya que intenta cambiar la versión diciendo que él fue el agredido.

"El viene te da y comienza a grabar normalmente. Cuando vienes a agredir, dice: -No, eres tú quien me está agrediendo. Yo lo tengo aquí. Por eso todos los videos yo los he tenido que mandar a otra gente", agregó.

Finalmente, denunció que el rapero estadounidense la tiene amenazada con publicar material pornográfico suyo. "Yo lo grabo y los borro porque si no él se mete en mi celular y me los borra. También me amenaza con subir videos íntimos míos ", concluyó.

De esta forma, la pelea entre Tekashi 6ix9ine y Yailin la más viral continúa en el departamento de policía en Florida, pero podría dar un giro ya que la rapera acusó a su pareja de tenerla amenazada con filtrar videos íntimos suyos.