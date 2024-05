¿A Yaco Eskenazi se le quema el arroz? Nelly Rossinelli pregunta y él responde: "No estoy tan seguro"

29/05/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El martes 28 de mayo marcó el inicio de la octava temporada de 'El gran chef famosos'. En este primer episodio, los seis participantes se enfrentaron a nuevos retos culinarios que pusieron a prueba sus habilidades en la cocina. Sin embargo, uno de los momentos más comentados fue el encuentro entre Nelly Rossinelli y Yaco Eskenazi, quien enfrentó varios contratiempos durante la competencia. Por ejemplo, se le quemó el arroz.

Yaco Eskenazi quema el arroz

La nueva temporada de 'El gran chef famosos' comenzó con mucha expectativa y emoción. Los seis primeros participantes demostraron su pasión y habilidades culinarias mientras competían en la cocina. Desde el principio, quedó claro que esta etapa sería exigente, con desafíos que pondrían a prueba incluso a los más experimentados.

Uno de los momentos más destacados del episodio fue cuando Nelly Rossinelli, conocida como la 'Mamá de los pericotitos', visitó la estación de Yaco Eskenazi.

Al llegar, Nelly Rossinelli se percató de dos graves errores en la preparación de Yaco Eskenazi. Primero, notó que el arroz estaba quemado, tanto en apariencia como en sabor. "No lo descartes, pero destápalo para que se le vaya el olor a quemado ", le aconsejó la 'Mamá de los pericotitos'.

Pero ese no era el único problema. Nelly Rossinelli también observó que el fondo de la olla donde Yaco Eskenazi estaba haciendo su guiso estaba completamente quemado. " Se te ha quemado la base . Cámbiala urgente", recomendó, mostrando su preocupación por la preparación del modelo.

Más complicaciones para Yaco Eskenazi

Los problemas no terminaron ahí para Yaco Eskenazi. Durante otro momento del episodio, presentó su sarza de criadillas al exigente jurado. Aunque esperaba recibir comentarios positivos, la realidad fue diferente.

Nelly Rossinelli comentó que la sarza de criadillas tenía sazón, pero le aconsejó mezclar todos los ingredientes en un bowl para que los sabores se integren mejor.

En su turno, Giacomo Bocchio también señaló la falta de mezcla en la preparación. Yaco Eskenazi respondió que no prestó atención porque Cint G le estaba haciendo preguntas en ese momento. "Me hablaba al oído. Esa parte me perdí", explicó.

Giacomo Bocchio le dio un consejo valioso para su progreso en la competencia: "Yo sí te sugiero, porque lo veo, que tengas un poco más de humildad de aprendiz cuando se te comunican las cosas. Vas a llegar más lejos."

¿Quiénes fueron los sentenciados?

Al final del primer episodio, el jurado anunció quiénes serían los tres participantes que pasarían a la temida Noche de Sentencia. Cielo Torres, Jonatan Rojas y Cint G no lograron impresionar al jurado con sus platos y tendrán que enfrentarse a la posibilidad de ser eliminados en la siguiente ronda.

El estreno de la octava temporada de 'El gran chef famosos' dejó claro que esta competencia será intensa y repleta de desafíos. Yaco Eskenazi, a pesar de sus errores iniciales, recibió consejos valiosos que podrían ayudarlo a mejorar en futuras rondas. La interacción con Nelly Rossinelli demostró que hay mucho en juego y que los participantes deben estar atentos y receptivos a las críticas constructivas.