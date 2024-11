¡Furiosa! Alejandra Baigorria lanza fuertes LISURAS durante 'El Gran Chef' y ABANDONÓ el set

Un tenso momento se vivió durante la más reciente emisión de 'El Gran Chef Famosos' (EGCF). En plena competencia culinaria, Alejandra Baigorria desató su furia por no sentirse cómoda con el desarrollo de su participación. Con suma frustración, lanzó fuertes lisuras ante la atónita reacción de sus compañeros, por lo que decidió abandonar el set abruptamente.

El último martes 19 de noviembre, la empresaria e influencer se vio envuelta en un tremendo escándalo. Debido a que le faltaban ciertos implementos para preparar su platillo, estalló en cólera, notando que uno de sus compañeros tomó dos vasos de licuadora, cuando ella necesitaba uno.

"Acabo de ver que Tito (Paz) tiene mi licuadora (...) ****, a mi sí me parece injusto. Ahora se cag... voy a coger 4 de cada cosa y a mí nadie me va a decir ni mie...", mencionó mientras intentaba solucionar el problema que tenía en frente.

Ante tal situación, estalló en llanto, por lo que decidió abandonar abruptamente el set y no presentó su plato al jurado. Pese a estos inconvenientes, los jueces degustaron lo que había cocinado, asegurando que tenía un muy buen sabor, y que fue una lástima que no pudiera culminarlo como debía.

Tras descubrirse que la Baigorria se retiró de los estudios de grabación, el presentador José Peláez decidió informárselo al resto de participantes. "Les cuento que Ale estaba sumamente frustrada. Ha decidido abandonar el estudio, (pero) esto debe continuar", mencionó al respecto.

Por su parte, la jurado Nelly Rossinelli también opinó sobre el episodio de desesperación que vivió la prometida de Said Palao. Ella consideró que, pese tener un notable desempeño en la elaboración de su paella, Alejandra no mostró una buena actitud durante el desarrollo de su platillo.

"Pudo haber tenido un buen desempeño, pero Ale no presentó, así que lamentablemente esta competencia trata de cocina, pero también de actitud (...) Todos podemos tener momentos de frustración, pero si dejas que te gane a lo que estás haciendo en la mesa, no puedes seguir avanzando", enfatizó.

Momentos después del impase, Alejandra retornó al set, notablemente afligida y distante por lo ocurrido. Al momento de brindar sus declaraciones, expresó su sentir por lo que vivió, y pidió disculpas al público televidente.

"Yo estaba haciendo mi plato tranquila, pero cuando fui a buscar mi licuadora, no había. Me parece injusto no tener los implementos necesarios para terminar mi plato porque quería salvarme. Pido disculpas del caso"