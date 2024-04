¡Alarmante! Julián Zucchi aparece en presunto estado de EBRIEDAD y llora durante transmisión EN VIVO

Julián Zucchi vuelve a estar en el ojo de la tormenta y esta vez no es por los conflictos con su expareja Yiddá Eslava. El actor ha llamado la atención en redes sociales luego que realice una transmisión en vivo en aparente estado estado de ebriedad y se ponga a llorar ante más de 700 personas, que estaban conectadas en ese momento.

La madrugada de hoy 16 de abril, el exparticipante de 'Combate' decidió realizar una transmisión a través de su cuenta de Instagram, pero su actitud llamó la atención de sus seguidores, quienes empezaron a pedirle que corte el En Vivo porque al parecer estaba bajo los efectos del alcohol.

Durante los minutos que estuvo En Vivo, Julián Zucchi se mostró sumamente sensible y afectado, además, agradeció el apoyo que está recibiendo por varios de sus fanáticos.

Enseguida, el actor contó que siempre se esforzó por hacer las cosas bien durante su permanencia en nuestro país, mientras que varias personas pedían que corte el 'live' y otros convocaban a sus amigos para que lo ayuden.

"Yo luché mucho por hacer las cosas bien, por portarme mejor en un país que no es el mío. Intenté hacer las cosas y me pagaron muy mal, les juro por mi vida que me pagaron muy mal y quizás me arrepienta de hacer este live, pero es desde el corazón", manifestó entre lágrimas y luego se quedó dormido por unos minutos.