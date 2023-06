Aldo Miyashiro se pronuncia tras aparecer "ebrio" en su programa: "Solo fue una cervecita"

Aldo Miyashiro causó polémica el día de ayer luego que Rodrigo Gonzáles evidenciara que el conductor de "La banda del chino" apareció ebrio en su programa del último jueves; tras esto, el también actor dijo que no estaba en estado de ebriedad, pero si acepta que se tomó un cerveza antes de entrar al set.

En una entrevista a un medio local, la expareja de Erika Villalobos afirmó que varias veces ha tomado algo antes de ir al programa, pero nunca ha ido ebrio.

"Te soy honesto, en estos quince años he ido varias veces al programa con algún trago después de una reunión, pero siempre de manera tranquila. Por eso, me sorprende ahora que digan que estuve ebrio cuando ni siquiera se me ve así" expresó Aldo al diario El Comercio.