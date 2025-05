Ale Baigorria desmiente presunto plan para separar a Mario Irivarren y Onelia: "¿Por qué quieren culparme?"

Alejandra Baigorria negó, una vez más, haber ejecutado un presunto plan parar separar a Mario Irivarren y Onelia Molina. La empresaria remarcó que ese problema no le compete y que el modelo ya aceptó su culpa.

En declaraciones a un conocido medio, Alejandra Baigorria decidió reiterar que el problema ocasionado el día de su boda entre Mario Irivarren y Onelia Molina es solo un hecho que les compete a ellos como pareja. En esa línea, cuestionó que la quieran culpar por presuntamente planificar algo contra una persona que ni siquiera está en su círculo de amigos.

"A mí no me compete, el que es responsable de sus actos en Mario. Él ya asumió, tuvo su conversación, yo soy amiga de Mario, me habla y yo le digo "no sé qué hacer". Yo no sé por qué me quieren culpar a mí (...) Imagínate, planificar algo contra alguien que no está en mi círculo de amigos", dijo en un primer momento.