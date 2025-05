Trujillo: Pareja de esposos recién casados denuncia brutal agresión de policías en fiesta de matrimonio

Una pareja de esposos en Trujillo denunció haber sido víctima de una brutal agresión policial en pleno matrimonio. Según los afectados, los agentes intervinieron de manera violenta en la celebración, los golpearon y los llevaron al calabozo.

Mediante declaraciones a nuestro medio, la mujer de la pareja que responde al nombre de Anita, explicó cómo ocurrieron los hechos y exigió justicia por su familia que, fue agredida y actualmente se encuentran encerrados.

"Lo que ha pasado es una tragedia total, mi familia está agredida, está encerrada. Nosotros no somos delincuentes, han entrado como si fueran a buscar a alguien. Nosotros no somos delincuentes, no tenemos antecedentes, no nos han encontrado nada, lo que queremos es justicia", dijo Anita.