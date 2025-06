Patricio Parodi multiplica por cero a Pablo Heredia tras confesiones en 'EVDLV': "No lo conozco"

Pablo Heredia se sentó en el sillón rojo de 'El Valor de la Verdad' (EVDLV) y causó revuelo con sus confesiones. Sin embargo, Patricio Parodi decidió multiplicar por cero al actor argentino, afirmando que no lo conoce.

Patricio Parodi ha preferido guardar silencio y no referirse a las recientes confesiones que Pablo Heredia hizo en el programa de Beto Ortiz, especialmente sobre el 'affaire' que tuvo con su ex Flavia Laos.

El competidor de 'Esto Es Guerra' mencionó que si bien sabe quién es Heredia, no lo conoce y, por lo tanto, no tiene nada que hablar de él y mucho menos de su expareja. Aseguró que prefiere quedarse con lo bonito que vivieron durante sus años de relación.

"Para nada. Sé quién es, pero no lo conozco (a Pablo) y no hablaré nada, ni de ella, jamás voy a hablar de mis relaciones, ni nada malo. Ni referirme a ella. Me voy a quedar con lo bonito que vivimos", mencionó en un primer momento.