Alejandra Baigorria cobra a sus fans para ver su despedida de soltera y su boda EN VIVO

Su esperado matrimonio con Said Palao, Alejandra Baigorria está emocionada y ha querido compartir cada paso de este proceso con sus seguidores. La influencer, conocida por sus participaciones en realities, ha creado una propuesta inédita, sus fanáticos podrán ver en vivo tanto su despedida de soltera como su boda, pero bajo una condición, deberán pagar para acceder al contenido exclusivo.

Alejandra, quien ha sido muy activa en redes sociales, reveló a través de un divertido video los detalles de la fiesta previa a su boda. La despedida de soltera, que contará con una decoración que incluye gigantografías de Said Palao.

Promete ser un evento cargado de sorpresas, desde la entrega de accesorios como gorros rosados, copas personalizadas, y lentes, hasta la presencia constante de la imagen de Said. Sin embargo, lo que realmente llamó la atención de sus seguidores fue el anuncio de que podrán disfrutar de todo el evento en vivo, pero con una suscripción.

La empresaria explicó que aquellos interesados en vivir el evento como si fuera un reality show deberán suscribirse a su página. La suscripción tiene un costo mensual de S/2.90, y para quienes se apuren, las cinco primeras personas en registrarse recibirán un 50% de descuento.

"Si quieres ver todo lo que sucede, desde los videos de los strippers hasta las interacciones con mis amigas, suscríbete y no te pierdas ni un solo detalle, desde que me levante, lo que haga, todo lo que no haga. Hasta si voy al baño, todo lo grabaré", comentó Baigorria.