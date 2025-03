¿Se cancela? Alejandra Baigorria sobre su boda con Said Palao tras costosa multa de Indecopi

30/03/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Alejandra Baigorria y Said Palao se encuentran en 'boca de todos' debido a que no falta mucho tiempo para su matrimonio. Sin embargo, la 'Rubia de Gamarra', no dudó en hablar sobre qué pasará con los preparativos, ya que como se recuerda, recibió una sanción de Indecopi.

Indecopi multó a Alejandra Baigorria por publicidad encubierta

Como se recuerda, la exchica reality se encuentra en el 'ojo de la tormenta' luego de que se dio a conocer que el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), a través de la resolución 013-2025/CCD-INDECOPI, le impuso una multa de 47 UIT, es decir, aproximadamente S/251,450.

Esta sanción respondería a que Alejandra Baigorria promovió juego de apuestas Minas o Mines de Meexbet en 47 historias de Instagram sin indicar que se trataba de contenido publicitario. Esta falta de transparencia infringe el principio de autenticidad, que exige que toda publicidad en redes sociales sea claramente identificable.

Además, se le acusa de no haber advertido a sus seguidores sobre los riesgos de la ludopatía, incumpliendo así la Ley 31557. Es por ello, que muchos de sus seguidores se preguntan cómo responderá la empresaria y en especial, qué pasará con su boda en medio de este "contratiempo".

¿'Ale' Baigorria postergará boda con Said por multa de Indecopi?

Alejandra Baigorria no duda en compartir en sus redes sociales algunos de los momentos de los preparativos de su boda con el chico reality Said Palao, pero esta vez apareció en el programa 'Mande Quien Mande' (MQM) en medio de la decisión de Indecopi. A pesar de que no se pronunció sobre la sanción, sí dejó en claro que a pesar de los inconvenientes en su vida, seguirá en marcha con el matrimonio junto al "amor de su vida".

Reveló que se siente abrumada y preocupada por la carga de trabajo que implica organizar un evento de tal magnitud y tan importante en su vida, por lo cual, decidió delegar gran parte de las decisiones a su wedding planner, pero sin dejar de seguir atenta a cada detalle para mantener el control.

"Estoy con muchas emociones encontradas, por aquí y por allá. Estoy tan ocupada. A veces no me doy cuenta de qué siento, pero cuando me echo en mi cama siento una ansiedad en el pecho", explicó en 'MQM'.

RLA casará a Ale Baigorria y Said Palao

Otra de las impactantes revelaciones que realizó 'Ale' Baigorria ante las cámaras de televisión fue que el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga (RLA), en un gesto inesperado, se ofreció voluntariamente a oficiar su ceremonia civil. La empresaria sostuvo que el burgomaestre la conoce desde hace tiempo y, además, mantiene una relación cercana con su padre, Sergio Baigorria, actual alcalde de Chaclacayo.

"Sí, me va a casar. Como todo va ser en el centro de Lima. Mi papá lo conoce, se conocen, y él también me conoce. Él (RLA) se ofreció", contó la exintegrante de 'Esto es guerra'.

De esta manera, una vez más Alejandra Baigorria no dudó en dejar en claro que los planes de boda que se estima para el mes de abril con Said Palao sigue en marcha, a pesar de los problemas que surjan, como la inesperada sanción de Indecopi.