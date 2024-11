Alejandra Baigorria presenta su perfume y recibe duras críticas de experto: "Es agua de colonia, le pongo -1″

Alejandra Baigorria, conocida por su éxito como empresaria en el mundo de la moda, ha incursionado en el sector de los perfumes con el lanzamiento de su propia fragancia. Sin embargo, el producto ha recibido fuertes críticas por parte de un experto, quien cuestionó tanto la calidad del perfume como su durabilidad.

La exitosa empresaria y exchica reality, Alejandra Baigorria, lanzó un perfume que prometía ser una extensión de su marca personal. El producto, que lleva su nombre, generó grandes expectativas entre sus seguidores, quienes esperaban un producto de calidad a la altura de su reputación en el mundo de la moda.

Al principio, el experto en fragancias Joaquín Cisneros ofreció una evaluación positiva sobre el diseño del perfume. En una aparición en el programa 'Todo se filtra', conducido por Kurt Villavicencio, señaló que la presentación del producto era atractiva, destacando detalles como un llavero decorativo y un diseño que parecía un diamante.

El punto más controvertido de la evaluación de Joaquín Cisneros fue la fragancia en sí. El experto indicó que, a pesar de que el perfume promete notas de vainilla y jazmín, estas no se activan ni perduran en la piel.

"Dice ser agua de perfume, pero no lo es. Lo considero más como una colonia, porque se evapora muy rápido y no deja rastro del aroma. Ya no tengo el olor acá. No hay que vender cantidad, sino calidad", expresó el perfumista, mostrando su descontento con el producto.