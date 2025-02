Alejandra Baigorria y su INESPERADA decisión tras ver que Said Palao no le regaló nada por San Valentín

16/02/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Alejandra Baigorria no dudó en tomar una drástica decisión al ver que su novio Said Palao, aparentemente, no tenía nada preparado para celebrar San Valentín. La popular 'Rubia de Gamarra' sorprendió a todos sus seguidores en redes sociales.

¿Said no le regaló nada a 'Ale' Baigorria por el 'Día del amor'?

Alejandra Baigorria y Said Palao han sorprendido a todos con los preparativos para su boda; sin embargo, la exintegrante de 'Esto es Guerra' generó la alarma de sus seguidores tras revelar en sus redes sociales que el "amor de su vida" no habría tenido un gesto romántico hacia ella por San Valentín.

En la escena subida en su cuenta de Instagram, se ve a 'Ale' abrir la puerta del auto donde se encontraba Said detrás del timón. La empresaria peruana llevaba en sus manos globos en forma de corazón, rosas y una lujosa cartera Louis Vuitton, los cuales rápidamente los lanza a los brazos de su prometido como una lección que tendría que aprender para una próxima celebración por el 'Día del amor'.

"Enseñándole a mi amorcito, a ser romántico", se lee en la breve descripción del video, donde luego se ve a Baigorria cerrar la puerta y volver a ingresar al auto con cara de "sorpresa" al ver a su novio con todos los detalles en sus manos, aunque todos se lo haya comprado ella misma.

"Mi amor, no lo puedo creer, qué linda sorpresa (...) Mi cartera favorita la que estaba buscando en Europa, París (...) Mis flores, qué rica mis flores y mis chocolates. Come, come el chocolatito", se le oye decir, mientras que Said la mira anonadado y en silencio.

Seguidores reaccionan a inesperada escena por San Valentín

A pesar de que la escena se trataría de una broma, el video de Said y Alejandra no dudó en tener cientos de reacciones de sus fans, quienes tomaron con buen humor la situación, mientras que aseguraban que era la mejor forma de hacer entender a su pareja a ser "más detallista y romántico".

"Cualquier parecido con la realidad, es pura coincidencia", "es verdad a algunos, hay que enseñarles a ser románticos", "bien espontáneo todo", "ja, ja, ja, tan real, no parece que actúan", son algunos de los más insólitos comentarios en redes sociales.

¿Por qué Alejandra Baigorria no celebra San Valentín?

Seguidamente, Baigorria mostró una foto en un restaurante compartiendo de un agradable momento con quien sería su "futuro esposo". Sin embargo, contó por primera vez por qué no le gusta celebrar San Valentín.

"Este es mi look de San Valentín, espectacular, me encanta, con mis chifles al lado, mi cena. La verdad que yo les quería contar, confesar algo, yo no celebro San Valentín. No me gustan las rosas, no me gustan los peluches, no me gustan los chocolates, soy media Grinch con ese tema, prefiero irme a cenar o un viaje, algo así", señaló en Instagram.

De esta manera, Alejandra Baigorria, quien se encuentra terminando los últimos detalles de su boda con el chico reality Said Palao, no dudó en compartir una peculiar escena tras ver que su prometido "no tenía regalo para ella por San Valentín".