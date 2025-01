Alejandra Baigorria no la pasa bien en su viaje con Said Palao y preocupa a sus fans: "No aguanto más"

Alejandra Baigorria vuelve a sorprender a todos, no por sus emprendimientos, sino tras revelar en un video la incómoda situación que vive en su viaje con Said Palao. La 'Gringa de Gamarra' incluso contó que rompió en llanto.

Alejandra Baigorria decidió empezar el 2025 cumpliendo el sueño de su hermano menor de poder viajar al extranjero. Es así como la exchica reality acompañada de su pareja Said Palao decidieron llevarlo a uno de los conocidos parques de Nickelodeon y luego a Noruega.

Sin embargo, el mal clima, que suele llegar a bajo cero en la mayor parte del día, le jugó una mala pasada y afectó a su cuerpo. Según contó en sus redes sociales, el frío penetró en sus huesos, a pesar de que llevaba varias ropas abrigadoras.

Seguidamente, subió otra imagen donde se la aprecia en la montaña Floya, donde la temperatura era más extrema y no pudo contener su frustración de no poder disfrutar al lado de su familia como ella tenía pensado.

Alejandra Baigorria rompe en llanto en su viaje a Noruega.

La novia de Said Palao, con los ojos llorosos, relató que no podía soportar más el dolor de los dedos ocasionados por el frío y calificó como una de las peores experiencias que ha vivido hasta el momento en sus viajes por el mundo.

"Escúchenme, he llorado y no puedo con el dolor de dedos. De verdad que hemos subido aquí, pero no aguanto. Ha sido una de las experiencias más lindas y una de las peores por el frío. Ay, no, mis dedos... mi nariz, no. (...) He llorado. No puedo más con el frío", expresó Alejandra con gran sufrimiento.