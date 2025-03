Magaly arremete contra Dina Boluarte y el Congreso por muerte de Paul Flores: "No merecemos esos zánganos"

Magaly Medina no fue ajena al dolor y a la indignación que generó el asesinato de Paul Flores, vocalista de Armonía 10, en manos de bandas criminales. En ese marco, la conductora de televisión cuestionó al gobierno de Dina Boluarte y al Congreso por no poner mano dura contra la inseguridad ciudadana en el país.

La música y el entretenimiento en el país se encuentra de luto luego de que se reportara la muerte del 'Russo', cantante de Armonía 10 el último domingo 16 de marzo. Indignados, distintos personajes de la farándula se pronunciaron al respecto, entre ellos, Magaly Medina, quien en su última edición del programa no dudó en criticar duramente a la presidenta Dina Boluarte, al ministro del Interior, Juan José Santiváñez y al Congreso por el incremento de extorsiones y asesinatos en el país.

En primer lugar, la popular 'Urraca' se dirigió a la mandataria y señaló que está harta de tener a una mujer en el Gobierno que no tiene la valentía para tomar las acciones correspondientes para erradicar las mafias y las bandas criminales que se han apoderado del país.