Anders Partouche explota contra Carolina Braedt y revela el motivo de su ruptura: "No merezco que me trate así"

El pasado 15 de febrero, Carolina Braedt sorprendió a todos sus seguidores al anunciar el fin de su relación con Anders Partouche, con quien llevaba más de un año de romance. Tras anunciar su ruptura, la empresaria tomó una radical decisión que dejó boquiabiertos a todos, en especial al modelo francés, que no esperaba que la influencer iba a reaccionar de esa manera: sacó sus maletas y lo boto de su casa.

Después de ello, el modelo optó por acabar con todo tipo de rumores y descartó que esta separación se deba a una infidelidad, por el contrario, aseguró que Braedt ha tenido un comportamiento muy irrespetuoso hacia él y lamentó que no haya valorado todo lo que hizo por ella.

Anders Partouche expone a Carolina Braedt

En sus redes sociales, Anders Partouche compartió una serie de publicaciones donde expresa su sentir ante su ruptura con Carolina Braedt. Contó cómo ha estado su relación con la influencer, estos últimos meses.

"Después de un año de relación, amor, trabajo, apoyo y viajes. Ella decide romper las cosas de la manera más desagradable posible, romper nuestros proyectos, empacar todas mis pertenencias y dejarlas en la puerta, no contestar la puerta ni el teléfono y me bloqueó en todas partes. Es la forma más irrespetuosa de manejar una ruptura después de todo lo que he hecho por ella. Toma todo y déjame en la calle. ¿Se están distanciando durante los últimos meses? 2 semanas donde ella estuvo en Perú y Brasil, mientras yo trabajaba horas al día en nuestro proyecto", escribió en su Instagram.

No fue por infidelidad

Además, dejó en claro que, por su parte, no fue por un tema de infidelidad o por haberle faltado el respeto. Mencionó que no le gustó el comportamiento de la empresaria y que no le conviene hacer un show mediático, porque ella saldría perdiendo.

"Está bien, para dejar las cosas claras en algo, no rompimos por hacer trampa o descubrir algo... Créeme, ella sería la primera en contarte todo y destruirme. Ella quería lavar la ropa sucia en público y antes le pedí mucho que dejara de hacerlo (...) Ella no comenta nada, porque sabe que no es bueno seguir ese camino... y créanme, yo tampoco quiero, pero ustedes pueden detener todas sus teorías sobre las trampas. Sí, hemos hablado y la razón es que estábamos peleando por cuestiones de comportamiento y sí, nos estábamos distanciando durante las últimas 2 semanas mientras ella estaba fuera, pero nada que no pudiéramos arreglar y nada que merezca el tratamiento que recibí después", finalizó.

Al parecer, el enfrentamiento entre Carolina Braedt y Anders Partouche, tiene para rato. Ambos han compartido diferentes argumentos en sus redes sociales, tras su ruptura.