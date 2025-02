Andrea Llosa ENFURECE y le responde a Magaly Medina: "Esos son los berrinches que tiene"

Todo parece indicar que la tensión entre Andrea Llosa y Magaly Medina no tiene cuándo parar. Luego de que la popular 'Urraca' arremetió contra su colega de canal, la presentadora de 'Andrea' decidió responderle una vez más. Sin embargo, esta vez no se guardó nada, y con cierta furia, lanzó fuertes comentarios en contra de la conductora de espectáculos.

En un audio difundido por el diario Trome, se escucha como la Llosa se refiere a su entrevista con Christian Cueva, y cómo esto desató la furia de Magaly. Ella asegura que no le robó el entrevistado, y que el 'Aladino' fue por propia voluntad con ella para aclarar sus asuntos.

"Cueva eligió salir conmigo y, bueno hay que aprender. ¡Qué pena que la chotearon!, es como en el amor, a veces te eligen a veces no. Qué pena que no tenga tolerancia a la frustración", mencionó en un inicio.

Además, indicó que la 'Urraca' habría boicoteado no solo su programa, respecto a los casos que presentó sobre la paternidad de 'Robotín' y 'Dayanita', respectivamente. Incluso, dejó entrever que "le falta el respeto" a sus otros compañeros de su casa televisiva, como Pamela Vértiz y Jorge Benavides.

"Ella se mete con toda la gente del canal, cree que la pantalla le pertenece, le falta el respeto a todos. Es su casa, sí, pero también es mi casa y de todos los mencionados. Se cree la directora del colegio, (pero) es la envidiosa de la promo, la que no tiene amigos, la que come sola en el recreo", añadió con contundencia.

En otro momento de sus declaraciones, abordó lo referido por Magaly, quien aseguró tajantemente que Andrea buscaba imitarla y quedarse con su horario, y que por tal motivo se sentía decepcionada de su canal. Al respecto, Llosa minimizó lo dicho, asegurando que ella tendría esa actitud debido a que no supera la entrevista que le hizo a 'Cuevita'.

"Esos son los berrinches que tiene, qué pena pues, no le dio la entrevista y no me quiero quedar con su programa ni quiero su horario. Que se relaje, le voy a mandar un mensaje: Confía en ti, eres una mujer empoderada, mírate al espejo saca lo mejor de ti, ¡vamos que tú puedes!", ironizó la conductora del talk show.