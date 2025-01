JB lamenta la muerte de Daniel Abugattás y le rinde homenaje con su parodia: "Lo recuerdan con cariño"

22/01/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Daniel Abugattás falleció este miércoles 22 de enero. Él no solo fue reconocido por su trayectoria en la política, sino que también se convirtió en todo un ícono de la cultura popular peruana. Esto se debe a que Jorge Benavides (JB) lo parodió desde hace más de dos décadas, volviéndolo casi un emblema de su repertorio como imitador. Por tal motivo, el comediante lamentó la pérdida, recordándolo con mucho aprecio junto a su entrañable personaje, 'Lisuratás'.

Jorge Benavides recuerda a Daniel Abugattás tras fallecimiento

A través de sus redes sociales, JB recordó lo que fue su memorable encuentro televisivo junto al político. Con motivo del décimo aniversario de 'El Especial del Humor', Daniel Abugattás fue invitado al programa en donde nació su parodia. Lejos de incomodarse, la cita demostró que él no solo disfrutaba de la imitación, sino que coincidida con el sentido del humor de Benavides.

Por tal motivo, Jorge compartió una fotografía de aquel momento, en donde su personaje estaba cara a cara con el fallecido excongresista. "Cómo olvidar el encuentro entre Lisuratás y Daniel Abugattás, ese encuentro que causó una gran alegría y que aún muchas personas lo recuerdan con cariño. Q.E.P.D.", se lee en la descripción del post.

Con ello, Jorge Benavides demostró, una vez más, el respeto y aprecio que sentía por el exparlamentario. En sus historias de Instagram, compartió un clip en donde reafirmó que su público quería tanto al personaje como al propio Abugattás. "El pueblo lo recuerda así, y a él le gustaba esa química", se lee en la descripción del video.

JB recuerda a Abugattás.

¿JB continuará imitando a 'Lisuratás'?

Frente a esta situación, JB podría ponerle fin a su icónica parodia. Si bien no se ha pronunciado al respecto, imitaciones a políticos peruanos, como Alan García y Alberto Fujimori no han vuelto a aparecer desde que murieron. No obstante, personajes como Susana Higuchi, también fallecida, han participado de sus sketches luego de su pérdida.

Todo dependerá de lo que pueda presentar en su espacio televisivo. De hecho, el comediante podría incluir un homenaje en 'Jb en Atv', recordando la hilarante parodia. Como es conocido, la sátira a Abugattás tenía un sello en particular: sus palabras subidas de tono. Pese a ello, el excongresista nunca expresó alguna molestia, evidenciando así el buen sentido del humor que poseía.

Fue así que Jorge Benavides rindió homenaje al fallecido Daniel Abugattás. El comediante recordó su parodia al excongresista, asegurando que muchas personas le tenían cariño por esta peculiar imitación.