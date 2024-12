Renato Rossini Jr. es ELIMINADO de 'Gran Hermano' en Argentina con el PEOR récord tras acusaciones de acoso

La participación de Renato Rossini Jr. en 'Gran Hermano' Argentina llegó a su fin tras una serie de polémicas que marcaron su paso por el reality. Desde burlas y comentarios ofensivos hacia un compañero con enfermedad hasta las acusaciones de acoso por parte de sus compañeras, el peruano no logró superar las críticas y fue eliminado con un aplastante 92.3% de los votos.

Su estadía en el programa lo convirtió en el participante "más odiado" de la historia de 'Gran Hermano', según diversos periodistas y tiktokers argentinos.

Las controversias comenzaron casi desde el inicio de la competencia para Renato Rossini Jr. Una de las primeras fue el trato despectivo hacia uno de sus compañeros celiacos, lo que generó indignación en el público.

Sin embargo, la acusación más grave que enfrentó fue por supuesto acoso hacia sus compañeras. A pesar de los intentos de Rossini Jr. por mantener una actitud positiva, las críticas y señalamientos continuaron acumulándose, lo que llevó a que la mayoría de los concursantes lo consideraran una figura no deseada dentro del programa.

Renato Rossini Jr. salió de 'Gran Hermano' con un récord negativo difícil de superar. Con un 92.3% de los votos en su contra, se convirtió en el participante más votado para abandonar la casa, marcando un hito en la historia del reality argentino.

La diferencia con su oponente, Santiago 'Tato' Algorta, fue abismal, con solo el 7.8% de los votos. Según periodistas y analistas del espectáculo, este alto porcentaje de rechazo lo convirtió en el concursante más odiado del programa, dejando una marca imborrable.

Sabiendo que su actitud había sido el foco de las críticas negativas, Renato Rossini Jr. utilizó un momento del programa para dirigirse al público argentino y pedir disculpas por su comportamiento.

"Quiero pedir disculpas a todos si es que me ven un poco arriba, muy arrogante, como si yo hubiera ganado, cuando no tengo idea de lo que está pasando afuera. Yo no soy más que nadie y no tengo corona porque tengo más seguidores ni porque limpie el baño. Esas cosas se hacen porque te nacen, no para quedar bien con la gente", dijo.