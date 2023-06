Andrés Wiese olvida a Janick Maceta y besa a una misteriosa joven española que sería su nueva pareja

Después de su ruptura con Janick Maceta, parece que la fortuna vuelve a sonreírle al reconocido actor peruano Andrés Wiese. Recientemente, se ha observado al artista compartiendo gestos afectuosos con una enigmática mujer de origen español.

En la cuenta de TikTok de Instarándula se publicó un video en el que podemos ver a Andrés Wiese, reconocido por su papel de Nicolás de las Casas en "Al fondo hay sitio", en un automóvil junto a una mujer que aparentemente sería su nueva pareja.

"Cuando tú me digas y yo te diga, no hay confianza. A mí me encantan las cosas, tío, te lo juro de verdad que...", dijo la joven, quien de inmediato fue interrumpida por el artista peruano, quien cogió su rostro y la besó.

Después de este gesto cariñoso de Andrés Wiese, la joven española simplemente pudo expresar: "Oye, la gente ya me conoce, ¿no?". La acción de Andrés Wiese ha generado gran controversia entre los usuarios en línea, quienes han comenzado a especular sobre una posible nueva relación del conocido 'Ricolás'.

Tras los rumores sobre su separación de Janick Maceta, Andrés Wiese regresó con fuerza a las plataformas digitales. El actor sorprendió a sus seguidores con un mensaje contundente que se cree que iba dirigido a su expareja.

En su cuenta de Instagram, el reconocido actor que interpretó a Nicolás de las Casas en "Al fondo hay sitio" compartió su vivencia al probar la Ayahuasca, un poderoso brebaje de origen amazónico. Además, acompañó la publicación con una reflexión profunda que ha generado especulaciones de que va dirigida a la actual Miss Perú 2020.

"Buscamos validación y aprobación en lo exterior. Nos escondemos detrás de máscaras para que nos quieran y acepten. Todos estamos rotos de alguna manera, pero no podemos olvidarnos que, si no trabajamos en sanar y cuidar nuestro interior, jamás avanzaremos. Cultiva más la esencia que la apariencia", escribió el actor.

La exreina de belleza Janick Maceta utilizó sus plataformas de redes sociales para enviar un mensaje contundente que alimentó las especulaciones sobre su separación del actor Andrés Wiese. Estos rumores surgieron cuando tanto la modelo como el exprotagonista de "AFHS" dejaron de seguirse mutuamente en Instagram.

"Don't ignore your intuition. Prayer is your voice, intuition is God's answer (Nunca ignores tu intuición, la oración es tu voz, la intuición es la respuesta de Dios", fue la frase que compartió Janick Maceta en sus historias.