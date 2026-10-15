Kendall Jenner responde a los rumores sobre su sexualidad: "Ser lesbiana sería divertido"

15/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Kendall Jenner decidió abordar de frente los rumores sobre su sexualidad que la persiguen desde hace años. Durante una conversación con Cara Delevingne en The Kardashians, la modelo negó ser lesbiana y aclaró qué tipo de relación mantiene con su amiga.

Kendall Jenner aclara los rumores

La charla entre Kendall Jenner y Cara Delevingne se grabó en septiembre, detrás de cámaras del desfile de L'Oréal durante la Semana de la Moda de París. Allí, ambas recordaron su amistad de más de una década y hablaron sobre las especulaciones que surgieron por la cercanía que mantienen.

"Deberíamos abordar esto: es por nuestro amor la una por la otra que la gente piensa que soy lesbiana hasta el día de hoy. Yo no lo soy, y siento que tú, más que nadie, lo sabrías", expresó Kendall en el episodio del programa emitido el jueves 15 de octubre.

Cara, quien es abiertamente lesbiana, respaldó las palabras de su amiga y descartó que hayan tenido una relación sentimental. Por su parte, Kendall también negó que ambas hayan salido en el pasado.

"Definitivamente hay un rumor de que ella y yo salimos o algo en el pasado, lo cual no es cierto. No es que tendría algo de malo salir con Cara, pero simplemente siempre hemos sido mejores amigas", explicó la integrante del clan Kardashian-Jenner.

Kendall Jenner sorprende con confesión

La conversación tomó un tono más desenfadado cuando Kendall habló sobre la posibilidad de experimentar con una mujer. Aunque reiteró que nunca ha sentido ese deseo, reconoció que no descarta por completo lo que pueda ocurrir en el futuro.

"Para que quede en el registro, creo que ser lesbiana sería divertido e increíble", comentó entre bromas. También aseguró que no tendría inconveniente en tener una experiencia con Cara. "Nunca digas nunca, ¿verdad?", añadió la modelo.

Cuando Cara le preguntó con qué mujer tendría una experiencia, Kendall respondió sin dudar: "¡Tú! Obviamente. Eres la única mujer que sé que sería buena conmigo".

Kendall ya había hablado sobre rumores

Esta no es la primera vez que Kendall Jenner se refiere públicamente a las especulaciones sobre su orientación sexual. En enero, durante una entrevista en el pódcast In Your Dreams, conducido por Owen Thiele, sostuvo que habría hecho pública su orientación si fuera lesbiana.

"Creo que a esta altura de mi vida, ya habría salido del clóset", afirmó. También rechazó la idea de que ocultaría su orientación sexual para proteger sus negocios.

Con sus recientes declaraciones en The Kardashians, Kendall Jenner volvió a pronunciarse sobre los rumores y aclaró que su vínculo con Cara Delevingne es de amistad. Además, dejó en claro que no considera que la sexualidad de una persona deba ser motivo de ataques o burlas.