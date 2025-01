Milett Figueroa y Marcelo Tinelli terminaron su relación: "Están aguantando hasta el reality", asegura periodista

La historiad de amor entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa parece haber llegado a su fin. Así lo dio a conocer el reconocido periodista de espectáculo, Ángel de Brito, quien aseguró que ambos se encuentra alejados tras haberle puesto fin a su romance y no por compromisos antes pactados como señalaron días atrás.

Como se recuerda, desde navidad se iniciaron los rumores de que la pareja estaría distanciada ya que cada uno celebró por su lado esta fecha especial. Tras ello, el famoso presentador de Videomatch aseguró que esto se dio ya que ambos habían llegado a un acuerdo de recibir la noche buena junto a sus respectivas familias.

Sin embargo, Ángel Brito dejó en claro que esto no es así y que la ruptura entre la peruana y el argentino ya se consumó. Eso sí, el hombre de prensa señaló que están esperando el estreno del reality de Tinelli y sus hijas para hacer oficial la noticia ya que la peruana sería la villana de dicha producción.

"Se separó Tinelli. Yo intuyo, conociendo a este hombre, que están separados. Desde Navidad me dice que Milett está por llegar (a Uruguay). Antes del 31 me dijo 'está llegando', estamos a 3 de enero y todavía no llegó. Están aguantando la oficialización de la ruptura hasta que salga el reality; ella es la villana del reality. Se pelea con Milett y las hijas la odian", indicó.