Areliz Benel, 'Shirley' de 'Al fondo hay sitio', revela que sufrió injusticias en la serie: "No lo merecía"

'Al fondo hay sitio' es una de las series más exitosas de la televisión peruana y uno de sus personajes más queridos fue Shirley González, interpretada por la actriz Areliz Benel, quien después su salida de la producción de América TV denunció injusticias durante su participación.

Como se recuerda, la actriz ingresó a la serie en el 2011 y rápidamente se ganó el cariño de todos los seguidores de la serie, pues tenía mucho carisma y su personaje fue bien aceptado por el público.

Durante la participación, compartió roles con Tatiana Astengo (Reyna Pachas), Bruno Odar (Lucho Gonzales) y Joaquín Escobar (Yoni Gonzales). En el 2016 (temporada 8), Areliz decide abandonar la serie para buscar expandir su carrera en el extranjero.

En el 2016, después que Areliz dedica dejar de pertenecer a la familia Gonzáles, publicó una fotografía junto a su hermano en la ficción, Yoni (interpretado por Joaquín Escobar). La actriz comentó que durante su participación en 'Al fondo hay sitio' hubieron muchas injusticias y no lo merecía.

Después que Shirley comparta esta publicación, el actor Joaquín Escobar respondió con un particular mensaje, que confirmaría lo expresado por su hermana ficticia. El popular Yoni resaltó que todo lo que pasaron les sirve de experiencia y ahora son más fuertes.

"Gracias por tus palabras y por tanto cariño. Sabes que te admiro, respeto y quiero. Me da pena ver esto recién, pero de alguna forma el tiempo confirma todo lo que has escrito. Respecto a ciertas dificultades que tuvimos, fuimos recontra fuertes y, viendo un poquito el pasado, sí mandaría a alguien bien lejos. Pero, bueno, aprendimos, no fue fácil y ahora somos más fuertes", respondió.