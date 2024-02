¡Trapitos al aire! Paula Arias y Eduardo Rabanal se mandan fuertes indirectas tras terminar su relación

Hace unos días, Paula Arias sorprendió a todos sus seguidores al gritar su soltería a los cuatro vientos. Sin embargo, al parecer su relación con Eduardo Rabanal no quedó en bueno términos, pues recientemente, han protagonizado un enfrentamiento en redes sociales.

Tras anunciar que nuevamente estaba soltera, la cantante compartió mensajes de reflexión sobre las mujeres empoderadas y sobre el amor propio, hasta se animó a darle un consejo a Yahaira Plasencia, quien también acaba de romper su romance con Jair Mendoza.

Como se mencionó, tal parece que Paula Arias y Eduardo Rabanal han quedado enemistados luego de ponerle fin a su romance. Esta pareja, era duramente criticada por los altibajos que tenía, puesto que el futbolista fue ampayado con la madre de su hijo, mientras mantenía una relación son la salsera.

Esta vez, ambos se han dedicado a mandar una que otra indirecta en sus cuentas de Instagram, lo cual ha despertado la curiosidad de todos sus seguidores.

Este enfrentamiento salió a la luz por el programa de 'América Hoy', quienes analizaron cada una de las historias de Paula y de Eduardo en el que al parecer tildan su romance como una relación tóxica.

En principio, fue Paula Arias quien compartió un mensaje de superación emocional: "Reservadita, enfocada en lo mío sin hacer ni tirarle el mal a nadie trabajando por mí y para mí", decía inicialmente.

Por su lado, el futbolista publicó un post donde insinuaba que su ruptura con la salsera, tal vez tendría algún propósito en su vida. Eso no fue todo, esta mañana, compartió un mensaje que sería dedicado a la cantante, pues decía que estaba alejando a personas que no le aportaban cosas positivas.