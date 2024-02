¿Pepe y Tito eran borrachos en 'AFHS'?: Adolfo Chuiman deja al descubierto a Laszlo Kovacs y David Almandoz

'Al Fondo Hay Sitio' tiene como dos de sus personajes más queridos a Pepe y Tito, interpretados por los actores Laszlo Kovacs y David Almandoz. Ambos aportan su cuota de humor a la teleserie y siempre se han caracterizado por beber cerveza a varias horas del día, lo cual no sería netamente ficción, según Adolfo Chuiman.

El popular 'Peter Mackey' fue invitado al podcast de un conocido diario para hablar sobre sus personajes más icónicos en las series peruanas de mayor audiencia. En medio de la conversación, Chuiman comentó que muchas personas en la calle ya no lo reconocen como él mismo, sino como el mayordomo de 'Francesca Maldini', personaje al que le da vida Yvonne Frayssinet.

"Yo ni podía salir a la calle, hasta ahora, yo ya no me llamo Chuiman, soy Peter, el papá del barrio, el templado de la madame, pero la madame no atraca. Yo le meto coñac, ron, pero no cae, tiene buen cerebro la Yvonne", contó entre risas a 'Café con la Chevez'.