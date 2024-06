Asesinan a cantante de cumbia mientras transmitía en vivo para TikTok: ¿Quién era Jaime Carmona?

11/06/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Una noche destinada a la música y la conexión con sus seguidores en TikTok se convirtió en una tragedia inimaginable para Jaime Carmona. Mientras compartía su pasión en una transmisión en vivo, su vida fue arrebatada por la violencia sin sentido. En esta nota, te contaremos quién era este carismático cantante de cumbia que ha conmocionado al país con su trágica partida.

¿Quién era Jaime Carmona?

Jaime Carmona, de 32 años, quien deja una pequeña hija en la orfandad, es originario de Motupe, Chiclayo. 'El Tayta' había iniciado su carrera musical desde muy joven y se había hecho famoso por su interpretación de la canción 'Evidencias' durante su tiempo con Los Claveles de la Cumbia. Después de dejar el grupo, emprendió una carrera como solista, aunque sus planes se vieron interrumpidos por la pandemia del coronavirus.

Trayectoria y legado

Tras su salida de Los Claveles de la Cumbia, Jaime Carmona fundó su propia agrupación llamada 'Los Taytas' y participó en la temporada 2023 de 'La Voz Perú', donde dejó una impresión duradera con su historia de lucha y perseverancia.

En su presentación en 'La Voz Perú', compartió su experiencia de cómo la pandemia afectó sus planes pero no logró detenerlo. " Decidí armar mi propia orquesta e invertí casi todos mis ahorros en ese proyecto ", contó Jaime Carmona. "Pero, lamentablemente, me cayó la pandemia. Aun así, no me di por vencido . Busqué la manera de salir adelante".

Jaime Carmona también abrió dos restobares llamados 'El Norteñito' y 'Barcelona'. Su mensaje de perseverancia y esfuerzo resonó con muchos jóvenes que lo veían como un ejemplo a seguir. "Nunca me doy por vencido. Si se viene una adversidad, me detengo un momento y siempre planeo la manera de salir adelante", expresó con orgullo.

Además, tenía negocios en el rubro de la barra y había grabado varios videoclips recientes, incluyendo un 'Homenaje a Juan Gabriel' y la canción 'Le hace falta un beso' con Rocío Miranda.

Investigaciones en curso

La policía y la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) están trabajando intensamente en el caso. Los primeros indicios sugieren que el asesinato podría estar relacionado con el cobro de cupos o extorsión, aunque aún no se ha confirmado el motivo exacto. En el lugar del crimen había cámaras de seguridad cuyas grabaciones están siendo revisadas para identificar a los responsables.

Clamor por justicia

La muerte de Jaime Carmona ha dejado una profunda tristeza entre sus seguidores y colegas del mundo artístico. En YouTube y otras redes sociales, los mensajes de despedida y condolencia no se han hecho esperar. Comentarios como "Descansa en paz", "Vuela alto Jaime Carmona", y "QEPD Jaimito Carmona, hasta ahora no lo puedo creer tu partida" reflejan el dolor y la incredulidad de su público.

El asesinato del cantante Jaime Carmona, 'El Tayta', es una trágica pérdida para la música cumbia y para todos aquellos que lo conocieron y admiraron. Su vida y carrera estuvieron marcadas por el esfuerzo, la dedicación y una constante búsqueda de superación personal. La comunidad artística y sus seguidores ahora claman justicia, mientras las autoridades continúan las investigaciones para esclarecer los motivos detrás de este violento episodio. Descansa en paz, Jaime.