'El gran chef famosos': Julinho es el tercer concursante eliminado del concurso de cocina

11/06/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El vibrante mundo culinario de 'El gran chef famosos' se vio sacudido este lunes 10 de junio con la partida de Julinho, el carismático exfutbolista que, tras una emocionante y desafiante travesía en la competencia, se vio obligado a abandonar el programa. A pesar de su esfuerzo y determinación, su aguadito de mariscos no logró conquistar al exigente paladar del jurado, marcando así el fin de su recorrido en la cocina televisiva.

El desafío de Julinho

Desde el inicio de la prueba, Julinho se enfrentó a la incertidumbre de no saber exactamente qué sabor debía presentar en su plato. Sin embargo, su persistencia y entrega fueron evidentes a lo largo de la competencia.

Aunque la decisión de abandonar fue inevitable, Julinho expresó su agradecimiento hacia todo el equipo de trabajo, destacando el cariño y la ayuda recibida durante su estadía en 'El gran chef famosos'.

"Quiero agradecer a Giacomo, gracias por el cariño; a Nelly, gracias por el cariño y la ayuda; Javier también; aprendí mucho de ustedes. Gracias por el cariño. A toda la gente de producción, todos los camarógrafos, una de las mejores producciones que he tenido en mi vida. Quiero agradecer en verdad porque, como estaba comentando antes, (es el) lugar donde uno se siente cómodo y feliz".

Además, expresó su pesar por tener que abandonar la competencia en una etapa tan temprana.

"Obvio que no quería salir eliminado, me gustaría seguir en el programa, pero es de comida y siempre merece ganar el mejor. No soy tan bueno con la comida, pero hice un esfuerzo tremendo. Entregué lo máximo para entregar la mejor diversión de comida al jurado. Quedo profundamente agradecido por la oportunidad. Le mando un beso a todo el mundo".

Un adiós emotivo

El momento de la despedida estuvo cargado de emociones, tanto para Julinho como para sus compañeros y el jurado. Javier Masías, visiblemente conmovido, no pudo contener algunas lágrimas al despedirse del exfutbolista.

"Nadie quiere que te vayas. No quiere que te vayas ni uno de tus compañeros que tendrían que desear que te vayas, no quiere que te vayas Peláez, yo personalmente estoy muy conmovido. Me sumo al reclamo de mis colegas jueces; no conozco a ni una persona que no me haya hablado bien de ti desde que llegaste a este programa y tiene que ver con la inmensa sonrisa que proyectas al mundo cada día. Como tú, a mí me gusta pensar que solo hago cosas que me encanten", confesó.

Además, Masías afirmó que disfrutó mucho viendo a Julinho desempeñarse en la cocina de Latina Televisión. "Lo que más pena me da es que te vayas demuestra, de alguna manera, que a veces una sonrisa no es suficiente. Me parte el corazón porque es una verdad como un puñal. Te vamos a extrañar muchísimo por la ilusión que has construido acá".

La salida de Julinho de 'El gran chef famosos' deja un vacío en el corazón del programa, pero también un recuerdo imborrable de su entusiasmo y determinación. Aunque su aventura culinaria llegue a su fin, su impacto perdurará como un recordatorio de que el esfuerzo y la actitud positiva son ingredientes esenciales en cualquier desafío.