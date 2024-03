¡Atención! Ethel Pozo hace impactante revelación sobre Julián Alexander: ¿Están en crisis?

08/03/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

A modo de conmemorar el 'Día Internacional de la Mujer', Yiddá Eslava visitó el set de 'América Hoy' y tuvo una curiosa conversación con Ethel Pozo, quien dejó entrever que en su matrimonio, hay ciertos detalles que no la tienen muy contenta . Durante la charla con la directora de cine, surgió la pregunta: "¿Qué es lo que no soportas de tu pareja?".

Ante ello, la conductora de televisión contó que una de las cosas que no soporta de su esposo es su fanatismo por el fútbol. Esto sorprendió a todos los presentes del programa, ¿qué más dijo?

Ethel Pozo critica a Julián Alexander

Fiel a su estilo, la hija de Gisela Valcárcel confesó las cosas que no le gustan de Julián Alexander, como su fanatismo excesivo por el fútbol. como se recuerda, la pareja se unió en matrimonio el pasado 10 se setiembre, en una ceremonia donde acudieron muchas de las figuras más célebres de la farándula peruana.

Sin embargo, si todos pensaron que este matrimonio era de color de rosa, pues se equivocaron. La conductora de TV reveló que está cansada de la afición de su esposo.

"Ya estoy bastante cansadita... es que lo que pasa es que la U viene ganando, ganando y ganando. Yo salgo de la casa y hay banderas de la U en toda la casa, por toda la sala, ya mucho", dijo frustrada la hija de la Señito.

Explicó que no le gusta el ambiente futbolero, pues no puede salir a distraerse y tiene que conformarse con quedarse en casa: "Yo digo 'está bien, pero ya todo fútbol... La vez pasada jugó viernes en la noche y no se puede salir. Y la Noche Crema, tres de la mañana llegó mi esposo, felizmente fue con su hijo".

¿Quién es Julián Alexander?

Julián Alexander saltó a la fama tras oficializar se relación con Ethel Pozo. La conductora de televisión presumió, por todo lo alto, cada detalle de su romance, hasta que anunciaron su compromiso. Sin embargo, también se supo sobre el vínculo sanguíneo que mantiene con Michelle Alexander, pues la productora confirmó que son medios hermano, y que descubrieron que son familia, cuando ambos ya eran mayores.

Al parecer, como toda pareja Ethel Pozo también tiene algunas críticas hacia su esposo Julián Alexander. Aunque estas no son graves, pues son quejas banales que cualquiera puede tener y solucionar, la conductora contó algunos detalles que les molestan de su esposo.