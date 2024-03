¡No está a gusto! Leao Butrón sobre la actuación de los árbitros: "Me preocupa bastante el arbitraje y el VAR"

08/03/2024 / Exitosa Noticias / Deportes

El exportero de Alianza Lima, Leao Butrón, estuvo en Exitosa Deportes conversando con los panelistas del programa, conversando de la actualidad del club y sobre un análisis de la temporada. Al momento de preguntarle sus preocupaciones por lo que ha visto en esta temporada, se mostró preocupado por el tema del arbitraje y la utilización del VAR.

El ya retirado respondió a la pregunta de Carlos Panez, que le había hecho la consulta del que opinaba sobre las visitas a altura del club blanquiazul en este Torneo Apertura. Por su experiencia, respondió que eso no le causaba dudas, lo que sí, era el rendimiento de los jueces y del video arbitraje.

"Me preocupa bastante el arbitraje y el VAR, hasta hoy día me preocupan bastante. Y no es una excusa, pero lo que he visto creo que se ha podido evitar",

Mencionó que el que cometan estos errores a pesar de tener un apoyo en muchas cámaras, hace que sea increíble el pensar que pueden errar en esas decisiones.

"Creo que a partir del VAR, han sido menos los errores arbitrales, pero cuando se han presentado han sido más gruesos, uno no entiende por qué no se manifiestan, o por qué no cambian de decisión cuando uno lo ve más claro desde un televisor,

Acto siguiente, criticó las acciones que no fueron cobradas, como lo sucedido en el partido entre Atlético Grau contra Sporting Cristal y cuando Alianza Lima enfrentó a Universitario de Deportes en este 2024.

"Una jugada tan clara como el penal a Grau contra Cristal, no puedo entender como no pudo ser penal. Eso es ve del VAR, eso lo veía desde Matute. Que no se revise el penal en el clásico",

Deben tener más criterio

El exfutbolista exigió que los jueces deben tomarse más tiempo en tomar las decisiones, en analizar de mejor manera, para poder evitar el mayor número de errores posibles.

"No digo que todo está armado, pero creo que deberían tomarse un tiempo más, en ser más minuciosos, porque están cometiendo errores muy gruesos",

Incluso, Leao admitió que muchas veces los árbitros son condicionados por al 'jerarquía' de un jugador cuando los tienen en frente. Óscar Paz puso de ejemplo el caso de Paolo Guerrero, y su excompañero en la selección no dudo en aceptar lo dicho, contando también una manera de tener una relación más personas con el árbitro.

"Totalmente, no te lo voy a negar. Yo lo que hacía era árbitro nacional o internacional es saber el nombre del juez. Es importante entablar una relación y muchas veces se puede manejar ese tipo de situaciones,

De esta manera, el exjugador de Alianza Lima, Leao Butrón, confesó su preocupación por el arbitraje y el VAR en el fútbol peruano, pidiendo que haya un mayor cuidado al momento de evaluar las acciones y tomar las decisiones.