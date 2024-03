¡Bebé a bordo! Ashley Tisdale comparte la dulce noticia de su segundo embarazo

28/03/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La actriz y cantante Ashley Tisdale, reconocida por su papel en la exitosa franquicia "High School Musical", compartió emocionantes noticias en sus redes sociales: está esperando a su segundo hijo.

Con una publicación llena de ternura, Tisdale cautivó a sus seguidores al revelar que su familia crecerá pronto con la llegada de un nuevo miembro.

¡Cigüeña en camino!

La familia de Ashley Tisdale está a punto de recibir un nuevo integrante. Su primera hija, Jupiter Iris, de dos años y medio, llegó a sus vidas en 2021 y desde entonces se ha convertido en un pilar fundamental para la pareja.

Con emoción palpable, la actriz compartió en sus redes sociales unas imágenes en las que muestra el avanzado estado de su embarazo, acompañadas de la frase "We can't wait to meet you" (No podemos esperar a conocerte). Además, añadió unas tiernas fotos junto a su esposo, Christopher French, y su adorada hija Jupiter Iris.

Empata a Vanessa Hudgens

Al parecer, Ashley Tisdale se encuentra emocionada por la llegada de su nuevo bebé. Lo interesante de esta noticia es que coincide con el embarazo de una de sus mejores amigas en la industria del entretenimiento.

Se trata nada más y nada menos que de Vanessa Hudgens, quien anunció recientemente que esperaba su primer hijo con el deportista Cole Tucker, en la alfombra roja de los Oscar 2024.

Ashley & Christopher

Ashley Tisdale y Christopher French han compartido una década de matrimonio, una eternidad en el mundo de Hollywood. La actriz y el actor se cruzaron por primera vez en 2012, presentados por amigos en común, y desde entonces han sido inseparables.

En 2014, la pareja selló su amor en una boda que parecía sacada de un cuento de hadas de Disney. El enlace estuvo lleno de momentos memorables, con la presencia de amigos cercanos como Vanessa Hudgens.

Aunque no es tan conocido por el público en general, Christopher French se desempeña como compositor audiovisual. Ha trabajado en la banda sonora de series animadas como "Harley Quinn" y la comedia "Una chef en casa".

Ahora, la noticia de que su familia crece llega gracias a que la actriz y cantante Ashley Tisdale, reconocida por su papel en la exitosa franquicia "High School Musical", compartió en sus redes sociales tiernas imágenes de la espera de su segundo hijo.