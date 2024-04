¿Busca reconciliación? Samahara Lobatón pide perdón a Bryan Torres tras lanzar su ropa por la ventana

Una historia de nunca terminar. Samahara Lobatón ha sido blanco de críticas durante los últimos días después de ser captada lanzando la ropa de Bryan Torres desde el segundo piso de su domicilio. Sin embargo, el salsero reveló que la influencer le ha pedido perdón.

El cantante de 'Barrio fino' se presentó en uno de los más recientes programas de 'Magaly TV, la firme' y contó que después del bochornoso incidente, la hija de melisa Cruz lo llamó muy apenada por lo que había sucedido.

En esa misma línea, Bryan comentó que le ha pedido a Samahara que se retire de la casa que compartían, debido a que sus padres y abuelos están cansados de las constantes peleas.

El examigo de Jefferson Farfán ha tomado la tajante decisión de terminar definitivamente con Samahara y no está dispuesto a darle una nueva oportunidad ya que considera que ella es la del problema. Además, recalcó que se hará cargo del bebé que están esperando.

"El problema no soy yo y todo el mundo se ha dado cuenta. Yo nunca la he manoteado o agredido, siempre me he corrido y ahí están las imágenes (...) Hoy día he hablado con ella, ella está embarazada, yo no me voy a desentender pero como pareja no vamos, es lo mejor para ambos", concluyó.