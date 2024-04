¡Gran amigo! Lucía de la Cruz recuerda a Alex Brocca y revela conmovedor momento a su lado

En los últimos días, el nombre de Alex Brocca ha tenido gran rebote en la prensa tras el estreno de 'Chabuca' la película biográfica de Ernesto Pimentel donde cuenta algunos pasajes de su vida e hizo mención a su expareja.

A raíz de ello, muchos se han interesado en indagar sobre el fallecido bailarín y algunas personas han compartido algunas experiencias que han vivido junto a él, entre ellas, Lucía de la Cruz, con quien mantuvo una cercana amistad.

La afamada cantante criolla, Lucía de la Cruz, recordó que tuvo una estrecha amistad con Alex Brocca y que la apoyó en uno de los momentos más difíciles de su vida, cuando falleció su esposo.

"Claro que conocí a Alex Brocca, él estuvo a mi lado en uno de mis peores momentos cuando mi esposo Percy (García) estuvo enfermo y luego falleció. Me dio todo su apoyo, lo necesitaba y fue una persona que recuerdo siempre con mucho cariño. Para mí Alex fue una persona preciosa, un ser humano maravilloso" , señaló la artista nacional para Trome.

Aseguró que todavía no ha visto la película y, al ser consultada sobre las críticas, aseguró que cada uno tiene su propia opinión basada en su experiencia.

"Aún no la he visto. En estos días iré con todos mis hijos a verla; pero puedo decir que cada persona tiene su propia verdad y yo respeto las ideas y los pensamientos de todos. Además, es un tema donde no se puede sacar conclusiones pues hemos sido testigos", mencionó.