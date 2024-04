Maju Mantilla supera el ampay de su esposo Gustavo Salcedo: "Uno debe seguir adelante en la vida"

Maju Mantilla dejó atrás la polémica que se generó por un 'ampay' de su esposo Gustavo Salcedo. La conductora de 'Arriba mi gente' dijo estar en una buena etapa de su vida, pero admitió que hace algún tiempo se sintió muy asediada por los medios de comunicación.

En entrevista con un conocido medio de comunicación, Maju Mantilla aseguró que la presunta infidelidad de su esposo fue muy dolorosa, pero gracias al apoyo de sus compañeros pudo superarlo.

Cuando fue consultada sobre la tormentosa situación que le tocó vivir el año pasado, la ex reina de belleza dijo que ella es una mujer muy fuerte, pero llegó un momento en que se sintió muy afectada y pudo salir adelante gracias al apoyo de sus compañeros.

"Sí, todo te afecta, no puedo ser de hierro, hay cosas que no se ven en la pantalla ni hay porqué decirlas, nadie sabe lo que va a pasar al día siguiente. Mis compañeros Fernando, Santi y Karina me han cobijado, abrazado y aconsejado, eso es lindo", acotó.

También habló sobre el constante acoso que sufrió por parte de la prensa, debido a que todos querían obtener información acerca del estado de su relación sentimental con Gustavo Salcedo.

"Creo que finalmente uno debe seguir adelante en la vida y si uno no quiere contar hay que respetar el proceso de cada uno; hablo en general. No es bonito tener las cámaras ahí, no se siente bien, pero es el trabajo de los periodistas que respeto, pero también pido que respeten si no deseo hablar", agregó.