¡Bomba! Greeicy Rendón hace fuerte confesión sobre la supuesta infidelidad de Mike Bahía con una peruana

29/05/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

En el 2022, cuando Mike Bahía llegó a nuestro país para una presentación, se le acusó al cantante de haberle sido infiel a Greeicy Rendón con una peruana. Por ello, luego de que ambos anunciaran su separación musical, la artista colombiana decidió romper su silencio y hablar sobre este escándalo.

Durante una entrevista en Perú, la cantante compartió detalles sobre cómo enfrentaron las acusaciones y cómo estos rumores afectaron su relación.

Habla se presunta infidelidad

En una entrevista con Radio Moda, Greeicy Rendón abordó los rumores de infidelidad directamente. Ella explicó que fue Mike Bahía quien le informó sobre los rumores y mostró su preocupación por cómo ella y su familia podrían sentirse al respecto.

La colombiana expresó su confianza en Mike y su relación, diciendo: "Yo siento que el día que pase algo o tenga que enterarme, yo siento que va a ser tan real que lo voy a sentir. Como que no le paré bolas, he sido muy tranquila en ese sentido, siento que tengo un hombre que me da la tranquilidad".

También mencionó haber visto a la mujer involucrada en los rumores y comentó con humor: "Y estaba guapa, y la vi, claro que la vi. Y dije que si era verdad, pues tiene buen gusto". Además, destacó que Mike le había contado sobre la situación, lo que reflejaba su preocupación y respeto por ella y su familia.

Separación musical

En medio de este escándalo, Greeicy Rendón y Mike Bahía sorprendieron a sus fans al anunciar su separación musical durante un concierto en Lima, Perú. "Con esta nos despedimos por un tiempo y espero que volvamos a cantar en unos años juntos. Es real, no lo saben, pero nos estamos despidiendo de cantar juntos en los escenarios por un tiempo. Pero volveremos, lo prometo", declaró Mike Bahía.

La palabra "separación" alborotó las redes sociales, pero se aclaró rápidamente que no se refería a una separación sentimental. La pareja busca emprender proyectos individuales, lo que no significa que dejarán de apoyarse mutuamente en sus carreras musicales.

Cabe mencionar que, Greeicy se encuentra de gira con su 'Yeliana Tour', con próximos conciertos en San Juan, Puerto Rico; Atlanta; Washington; Nueva York y Orlando. Por su parte, Mike Bahía se está enfocando en producir nueva música y colaborar con otros artistas.

Sin lugar a dudas, Greeicy Rendón y Mike Bahía tienen una relación muy sólida que ha logrado superar cualquier tipo de obstáculos y polémicas.