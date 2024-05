¿Se justificó? Ricky Trevitazzo se pronuncia tras ser acusado de AGRESIVO por sus excompañeros de Skándalo

El mundo de la música tropical se ve sacudido por acusaciones y respuestas contundentes. Ricky Trevitazzo, exintegrante del famoso grupo Skándalo, ha decidido hacer frente a las denuncias de agresión lanzadas por sus excompañeros. En medio de la polémica, el cantante ofreció su versión de los hechos y aclararó la situación.

Ricky Trevitazzo se reunió con su amigo Luigui Carbajal en una entrevista para una emisora radial, donde no dudó en abordar las acusaciones lanzadas por Roly Ortiz.

Ante las afirmaciones de este último sobre su presunto maltrato hacia los integrantes de Skándalo, Ricky Trevitazzo refutó tales acusaciones y dijo:

"Éramos chiquillos, chibolos, yo era el mayor de ellos, tenía 21 años mientras que los demás 17. Lo que pasa es que en esa época, por el simple hecho de haber sido muchachos, no teníamos un asesoramiento previo. (...) Pero tampoco voy a llegar al extremo de admitir errores que no he cometido y que se me han dicho"