Bruno Agostini confirma amorío clandestino con Milett Figueroa mientras ella salía con Pablo Heredia

10/06/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El nombre de Bruno Agostini ha vuelto a sonar con fuerza, y no precisamente por algún show, sino por una entrevista explosiva en Magaly TV, La Firme. El ex chico reality español ha confirmado haber mantenido un vínculo sentimental con la modelo peruana Milett Figueroa justo cuando ella tenía un amorío con el actor argentino Pablo Heredia.

Bruno Agostini confirma romance con Milett Figueroa

Bruno Agostini, con la calma de quien ya dejó el pasado atrás, habló con Magaly Medina desde España y no se guardó nada. El español se refirió abiertamente a su relación con Milett Figueroa, a quien conoció en medio del boom de los realities, cuando ambos eran la comidilla de todos los programas de espectáculos.

El excombatiente también aprovechó en dirigirse directamente a Pablo Heredia y le dijo: "Este mensaje va para Pablo. Yo la estuve viendo durante un año, desde el ampay ese. Así que si tú estuviste un tiempo (con ella), somos hermanos".

Según Fabio, el "vínculo" que mantuvo con Milett no fue cosa de un día, duró un tiempo considerable. Tanto así que hasta compartieron momentos íntimos en la casa de la mismísima modelo. Y lo más sorprendente de todo es que, al parecer, hasta algunos miembros de la familia de la modelo sabían del asunto.

El pasaje más revelador de su testimonio fue cuando soltó la bomba de que la madre de Milett, doña Martha, llegó a verlo en una situación bastante comprometedora.

"La madre me vio una vez en la habitación con la toalla puesta, creo que fue así", contó Fabio Agostini, dejando a todos con la boca abierta.

El modelo no dudó en asegurar que se quedó a dormir en la casa de Milett Figueroa en más de una ocasión, y que tanto doña Martha como el hermano de la actriz, Helmut Figueroa, estaban al tanto de su presencia.

La bronca con Helmut Figueroa

Pero no todo fue color de rosa en esta historia de "amor" secreto. Más allá de las portadas y los comentarios que generó el famoso ampay de Magaly TV, La Firme en 2015, lo que realmente le cayó como patada al hígado a Bruno Agostini fueron las declaraciones de Helmut Figueroa, el hermano de Milett.

Helmut Figueroa salió con todo a defender a su hermana en medio del escándalo, y eso a Bruno Agostini no le hizo ninguna gracia. "Cuando ella me negaba, no me molesté, estaba bien que lo hiciera. Pero lo que sí me fastidió fue escuchar a Helmut", comentó el español.

La palabra de Bruno Agostini ha sido contundente: él confirmó el amorío secreto que tuvo con Milett Figueroa, un romance que, como ahora se sabe, coincidió con el periodo en que ella salía con Pablo Heredia.