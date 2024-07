¿Busca acercarse? Mamá de Ana Paula Consorte envió TIERNA DEDICATORIA a Doña Peta

27/07/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

¡La familia es lo primero! Tras la unión de Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte como padres de familia, muchos rumores surgieron con respecto a la relación que mantenía la brasileña con la madre del futbolista, la popular 'Doña Peta'., las cuales no parecían llevarse del todo bien

Sin embargo, todo indica que tanto Consorte como la mamá de Guerrero habrían "limado asperezas", ya que ella se ha mostrado muy cercana a sus nietos. Asimismo, un reciente gesto de la mamá de Ana Paula ha llamado mucho la atención, puesto a que le ha enviado una tierna dedicatoria a través de sus redes.

El tierno gesto de Mamá Consorte con Doña Peta

En el marco de la celebración del Día del Abuelo, la mamá de Ana Paula, Rose Consorte, fue mencionada en un post compartido por una fanpage brasilera dedicada a Paolo Guerrero. La publicación muestra imágenes de los abuelos y abuelas de "la familia Guerrero - Consorte", que incluye, evidentemente, una fotografía de Doña Peta junto a los hijos de Paolo.

Es así que, al conocer sobre la imagen, Rose no dudó en compartirla a través de sus historias en Instagram, sorprendiendo a todos por un particular detalle. Al repostear la foto, la madre de Ana Paula habría considerado dedicar la fotografía a su comadre, Doña Peta. Si bien no la ha mencionado directamente, todo parece indicar que la relación entre ambas familias parece llevarse de la mejor manera posible.

Rose Consorte compartió tierna publicación que incluye a Doña Peta (Instagram)

¿Quiere a Ana Paula? Esto dijo Doña Peta

Muchos seguidores de la pareja especularon sobre una posible "bronca" entre doña peta y Ana Paula. Esto debido a que, durante la celebración del cumpleaños de la mamá de Paolo, Consorte había asistido a la fiesta pese a no haber sido invitada, lo cual incomodó al 'Depredador'. Asimismo, en una oportunidad ambas mujeres asistieron al encuentro de la selección peruana contra El Salvador, eso sí, cada una por separado.

Fue durante una entrevista para el programa 'América Hoy' que consultaron a Peta sobre su cercanía hacia Consorte. En ese sentido, la madre de Guerrero aseguró que no tenía ningún tipo de molestia con su nuera. "Tengo que estimarla también porque tiene a mis nietos y es mujer de mi hijo".

De esta manera, exista la posibilidad de un posible acercamiento entre la mamá de Ana Paula Consorte y la popular doña peta, luego de que Rose le enviara una tierna dedicatoria.