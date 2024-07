Eddie Fleischman destruye a Jorge Fossati tras conferencia sobre Copa América: "Penoso que no pueda ser frontal"

Jorge Fossati se pronunció este lunes 22 de julio sobre lo que fue la penosa participación de la Selección Peruana en la Copa América. Por ello, Eddie Fleischman salió el frente para criticar al estratega respecto a sus reciente declaraciones.

El experimentado entrenador se reafirmó en que vio una considerable mejora en el rendimiento de sus dirigidos a pesar que el equipo de todos no logró ganar uno de sus tres duelos y se fue eliminado del certamen sin convertir un solo gol.

Eddie Fleischman se ha consolidado como uno de los críticos más ácidos de Jorge Fossati desde su llegada a la Selección Peruana. Cómo era de esperarse, el 'colorado' volvió a arremeter contra el uruguayo cuestionando su visión tan positiva de la Copa América y que no haya sido directo al momento de responder las consultas que se le hicieron.

Por si eso fuera poco, el hombre de prensa se pronunció también en su canal de YouTube donde señaló que las extensas respuestas del estratega solo fueron 'floro' para distraer lo que verdaderamente fue el rendimiento de la Bicolor en este certamen.

"Dice el profesor Fossati que 'los 40 minutos (de análisis) no convencen a los que solo ven resultados'. No, estamos hablando solo de resultados, estamos hablando de una lectura distorsionada de los partidos. Para él, la selección sigue creciendo; para mí, la selección en funcionamiento, al margen de resultados, fue un desastre. Tú no puedes tener un equipo que solo defiende bien y no genera situaciones de gol (...). El señor Fossati se pasó 40 minutos metiendo un 'floro' para justificar una actuación penosa en la Copa América. No ganó ninguno de los 3 partidos oficiales y su equipo no funcionó bien", agregó.